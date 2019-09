Vergoeding vrijwillige brandweer onder vuur: 'Dit wordt onbetaalbaar'

Krijgen vrijwilligers van de brandweer voortaan hetzelfde betaald als hun beroepscollega's? Het is een actuele vraag op dit moment, onder meer bij de brandweerkorpsen Hollands Midden en Haaglanden. Volgens nieuwe Europese regelgeving moet er hetzelfde beloond worden, omdat de werkzaamheden ook hetzelfde zijn. 'We moeten kijken hoe we dit op gaan lossen', zegt Sema Cosar van brandweer Haaglanden. 'Maar het blussen van branden zal nooit in gevaar komen.'

De nieuwe regels zorgen voor een groot probleem bij de brandweerkorpsen. 'Nu worden vrijwilligers alleen betaald als ze worden ingezet, maar volgens de EU moeten ze ook betaald worden als ze niet ingezet worden', legt Cosar van de brandweer uit. Een vrijwillige brandweerman krijgt nu 2000 tot 3000 euro per jaar. Met de nieuwe regelgeving zou dat veel meer zijn. 'Als dit in heel Nederland wordt doorgevoerd dan is dat onbetaalbaar', vertelt Cosar.

De nieuwe EU-regelgeving zat er al een tijdje aan te komen. De veiligheidsregio's Hollands Midden en Haaglanden zijn dan ook niet verrast. 'We weten al een tijdje dat het anders moet door de nieuwe regels', zegt Jurgen Lucas van de brandweer Hollands Midden. 'Maar wij wachten ook op wat er van hogerhand besloten gaat worden.' Een commissie werkt nu aan een adviesrapport voor minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. 'We verwachten daarover in december meer duidelijkheid te hebben', zegt Lucas.

'Serieus probleem'

'Het speelt al heel lang en daarom is het niet nieuw voor ons', vult Cosar aan. 'Wij maken ons dan ook geen zorgen. Maar dat neemt niet weg dat dit een serieus probleem is en we moeten gaan kijken welke gevolgen dit heeft voor de paraatheid van ons korps. We zullen onze bedrijfsvoering anders in moeten gaan richten, maar wij hebben niet direct een oplossing voor handen.'

Voor het korps Hollands Midden is de maatregel een flinke aderlating. Vrijwilligers zijn er erg belangrijk: in 2018 waren het er 971 tegenover 145 beroepskrachten. Het vinden van voldoende vrijwilligers was de laatste jaren al een uitdaging en daar komt nu de betalingsregeling nog bij. Het zou een enorme kostenpost voor de overheid betekenen, vooral voor de gemeenten.

Blussen gegarandeerd

Brandweer Haaglanden heeft minder vrijwilligers, vertelt Cosar. Van de ongeveer duizend brandweerlieden is maar een derde vrijwilliger en is de rest beroepskracht. 'Wij zijn een van de weinige brandweerkorpsen met meer beroepskrachten dan vrijwilligers. Bovendien is de dichtheid aan kazernes bij ons in de regio groot. Hierdoor hebben wij wel de mogelijkheden om te schuiven en kunnen we garanderen dat het blussen van branden nooit in gevaar zal komen. Maar we hebben natuurlijk meer taken dan alleen het blussen en daarom moeten wij ook gaan kijken hoe we dit met de nieuwe regelgeving gaan doen.'