Provincie in gesprek over treinstation Lisse

De provincie Zuid-Holland gaat in gesprek met NS en spoorbeheerder ProRail over een treinstation in Lisse. Dat antwoordt provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) op schriftelijke vragen van de VVD.

VVD-Statenleden Rense Weide en Frederik Zevenbergen vroegen aan het provinciebestuur van Zuid-Holland wat de kansen en kosten zijn voor een station in Lisse, op het traject tussen Leiden en Haarlem. Er moeten volgens de VVD'ers twee scenario's worden onderzocht: een tijdelijk en een permanent station.

Gedeputeerde Vermeulen antwoordt nu dat de provincie ' samen met de gemeente Lisse en de Keukenhof voornemens is het gesprek aan te gaan met de NS en ProRail over de haalbaarheid voor opening van Station Lisse als 'halte Keukenhof', ten tijde van een opengestelde Keukenhof.' Uit deze gesprekken moet blijken of nader onderzoek naar de kansen, kosten en veiligheid hiervan kansrijk is. 'Een structurele heropening van station Lisse zou dan als volgende stap onderzocht kunnen worden', aldus Vermeulen.

Station Lisse tot en met 1999 in gebruik

Een treinstation op deze plek kan lonend zijn, aangezien de Keukenhof in 2019 in totaal 1,5 miljoen bezoekers trok. Dat is zo'n zeven procent meer dan een jaar eerder. Busvervoerder Arriva heeft in totaal 300.000 reizigers per bus naar het bloemenevenement gebracht, dat is 15 procent meer dan een jaar geleden.

Het station in Lisse was tot en met 1999 in gebruik. Vanaf die plek was het nog een kwartiertje lopen naar de Keukenhof. In 2010 vroeg de ChristenUnie in de Tweede Kamer aan toenmalig minister Eurlings van Verkeer om het treinstation van Lisse weer in gebruik te nemen. Het enige dat treinreizigers heden ten dage aan het vroegere station herinnert, is restaurant Het Tussenstation in Lisse, een paar honderd meter verderop van waar ooit het station was.

