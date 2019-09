Anderhalf jaar cel geëist tegen man die bomingrediënten had

Justitie in Den Haag eist anderhalf jaar cel tegen een Irakese vluchteling omdat hij een sporttas met spullen waar een bom mee gemaakt kan worden had achtergelaten in de Scheveningse Bosjes. De tas werd gevonden door een voorbijganger, die hem naar het hoofdbureau van politie aan de Burgemeester Patijnlaan bracht. Het bureau werd daarop ontruimd. De EOD nam de tas mee.

Het gebeurde in oktober 2018. In de tas zaten onder meer een kookwekker, een gasfles, batterijen en flitskruid, die met tape aan elkaar waren verbonden. Volgens justitie is de tas achtergelaten door de 30-jarige Waled M., die destijds verbleef in een asielzoekerscentrum in Echt, in Limburg. M. ontkent dat de tas van hem is, hij noemt het 'valse beschuldigingen'. Wel geeft hij toe dat hij wel eens wat met vuurwerk heeft geknutseld, maar dat was alleen voor oud en nieuw.

Justitie gelooft dat niet. Het DNA van de verdachte zat op de spullen in de tas en zijn telefoon is in de Scheveningse Bosjes geweest. Ook werd op zijn kamer in het AZC dezelfde tape gevonden en meer spullen om een explosief te maken.

'Kwaad op Nederland'

Bekenden van de Irakees hebben bij de politie verklaard dat M. kwaad was op Nederland omdat hij geen verblijfsvergunning had gekregen. Dat kwam weer omdat hij eerder is veroordeeld tot vier jaar cel wegens poging tot doodslag.

Het OM ziet geen terroristisch motief bij de man, omdat niet duidelijk is wat hij van plan was met de tas. Volgens de advocaat van M. moet de man daarom worden vrijgesproken. De rechtbank doet op 9 oktober uitspraak.