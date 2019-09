Metamorfose Kijkduin houdt de gemoederen bezig: 'Geen leuk gevoel bij'

Niet iedereen is even gelukkig met de totale make-over van de boulevard in Den Haag Kijkduin. De badplaats krijgt een metamorfose met onder meer driehonderd nieuwe woningen, meer winkels en horeca. Het is de bedoeling dat Kijkduin daarmee een modernere uitstraling gaat krijgen. Maar juist dat houdt de gemoederen in de wijk al een tijdje flink bezig.

Verslaggever Pim Markering peilt in het Omroep West-programma Op de Kaart bij de bewoners van Kijkduin hoe ze tegen de verbouwingen aankijken. 'Ik vind het niet fijn', zegt een bewoner. 'Wij denken dat het ludieke van Kijkduin weg is daardoor.' Een ander: 'Je hoeft alleen maar aan te komen rijden. Je ziet grote blokken beton. Er zit helemaal geen leuk gevoel bij.'

De bewoners zijn het er wel over eens dat er iets moest gebeuren op de boulevard, zoals het opknappen van het winkelcentrum. 'Ja, het was wel nodig dat het werd opgeknapt', zegt een Kijkduiner. 'Dat is een ding wat zeker is. Maar er was altijd een bepaald gevoel bij en bij het nieuwe mis je dat.'

Omroep West zendt in het najaar een realityserie uit over de verbouwingsperikelen van Kijkduin. In zes afleveringen laten we de transformatie van de familiebadplaats zien. In de serie volgen we oude en nieuwe bewoners, ondernemers, bezoekers en eigenaar van het project. Meer informatie volgt later via omroepwest.nl.

De vuurtoren en speelboot

En dat gevoel waar de Kijkduiners het over hebben, is belangrijk. Ze zijn bang dat de badplaats heel erg chic en toeristisch gaat worden en daarom zijn authenticiteit verliest. 'Maar het wordt niet chic, het wordt mooi', zegt Ad Roos van projectontwikkelaar FRED Development in Op de Kaart. 'Ieder strand blijft een familiestrand, laten we daar niet anders over gaan denken. De boulevard zal er anders uitzien, maar wij denken dat door de verschillende horecazaken en winkels het nog steeds een aantrekkelijke plaats blijft voor gezinnen.'

De plannen van de projectontwikkelaar om de vuurtoren op Kijkduin te veranderen in een koffiepot, kon op veel negatieve reacties rekenen. De gemeente besloot daarom dat FRED Development in gesprek moet gaan met de bewoners over hoe de vuurtoren eruit moet komen te zien. 'We moeten nog een definitieve keuze maken over wat we gaan doen met de vuurtoren', laat Roos weten. Wel heeft hij goed nieuws over de boot op de boulevard die al decennialang een speelplek is voor kinderen. 'De boot staat er nog tot het eind van dit jaar. Dan staat hij tijdelijk in de weg voor de bouwplaats, maar hij wordt gewoon teruggeplaatst.'

'Het is fantastisch'

Toch is niet iedereen in Kijkduin negatief over de plannen. Verslaggever Jet Sol gaat langs bij Coby, die uitzicht heeft op zee. Dat zeezicht komt echter in gevaar door de verbouwingen. 'Ik vermoed dat mijn uitzicht op zee er op achteruit gaat', zegt Coby. 'Maar wat ik er voor terug ga zien, is fantastisch. Dat is alleen maar een vooruitgang.'

'Alles wordt modern, luxe. Er komen onderscheidende winkels en horeca. Ik ben daar heel blij mee. Veel bewoners niet, maar ik vind het fantastisch', aldus Coby. 'Kijk wat een oude troep het is. Het is verpauperd. Hoe leuk is het dat er nieuwe restaurantjes komen, dat alles wat grootser is qua uitstraling, dat er een soort markthal komt? Geweldig!'

In het Omroep West-programma Op de Kaart rijden Jet, Pim en Annelies elke week kriskras door de regio om één plek onder de loep te nemen. Wat leeft er bij de mensen, hoe gastvrij zijn ze en waar zijn ze trots op? Deze week is het de beurt aan Kijkduin. Op de Kaart zie je elke donderdag om 17.00 uur op TV West, met een herhaling op ieder heel uur.