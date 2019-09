Roerige week voor Maris College na aanhoudingen fatale mishandeling: 'We zijn geschokt'

De 71-jarige man, Nico Schoonhoven, was net naar zijn fysiotherapeut geweest waarna hij ruzie zou hebben gekregen met een groepje jongens. Dat gebeurde op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. De tieners zouden zijn weg hebben geblokkeerd en hem hebben geslagen. Schoonhoven zou hierna naar huis zijn gelopen, waar hij rond 16.00 uur onwel werd. Uiteindelijk overleed hij in het ziekenhuis. Twee dagen later meldt een 14-jarige verdachte zich bij de politie. Twee dagen daarna melden nog vier jongens zich bij de politie. Zij zijn 13, 14 en 15 jaar oud.

'Eerst hoor je dat zoiets is gebeurd in de wijk en vervolgens hoor je dat er leerlingen bij betrokken zijn. Dat is dan heel verdrietig', vertelt Vinken. De politie had hen daarvan op de hoogte gebracht. Vervolgens brengt de school haar leerlingen en de ouders op de hoogte via verschillende brieven. 'Alles is nog zo vers. Om de leerlingen op onze school zo goed mogelijk te begeleiden werken we nauw samen met onze partners. Je moet dan denken aan schoolwijkagenten en de jongerenwerkers van Pauzepraat.'

De fatale mishandeling van Nico Schoonhoven zorgde voor geschokte reacties in de buurt:





'Ik had het van hen totaal niet verwacht'

Op de vraag of de opgepakte jongeren voor overlast zorgden in de buurt, antwoordt de directeur. 'Als de buurt klachten heeft, moet ze dat met de politie bespreken. Op onze school geldt al jaren dat leerlingen tijdens de tussenuren en in de pauzes de wijk niet in mogen. Het is een veilige plek en dat willen we graag zo houden. Wellicht dat we in de toekomst onze samenwerking met de buurt moeten aanscherpen. Maar nogmaals, we werken nu al nauw samen met onze partners.'

Een leerling van het Maris College die anoniem wil blijven, bevestigt dat het niet is toegestaan om de school tijdens pauzes en tussenuren te verlaten. De leerling: 'Voor een vak wilde ik in de wijk iemand interviewen, ook dat mag nu niet.' De leerling zegt geschrokken te zijn van het nieuws. 'Helemaal ook omdat ik het van hen totaal niet had verwacht.'