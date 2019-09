Twintigduizend Haagse woningen op losse schroeven door stikstofuitspraak

De uitspraak van de Raad van State over stikstof treft in Den Haag 146 projecten van samen ruim twintigduizend woningen. Daarnaast staat een aantal kantoor- en verkeersprojecten op de tocht. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Den Haag. De gemeente wil niet zeggen welke projecten getroffen worden.

De Raad van State zette een paar maanden geleden een streep door het landelijke stikstofbeleid. Overal in het land zijn daardoor vergunningen op losse schroeven komen te staan. In de provincie Zuid-Holland gaat het om in totaal 3300 projecten.

Voor Den Haag is de impact dus ook groot, maar hoe groot is niet helder. 'Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate projecten daadwerkelijk worden geraakt', schrijft het college aan de gemeenteraad. Dit is onder meer afhankelijk van het karakter en de planning van de projecten.

Rijk aan zet

De gemeente Den Haag wil dat de landelijke overheid ruimte geeft om woningen te kunnen blijven bouwen, want de stad heeft grote behoefte aan meer huizen. ‘Dit probleem verdient van iedereen de volle aandacht’, zegt wethouder Boudewijn Revis (VVD). 'Maar het Rijk is als eerste aan zet om nu stevige maatregelen te nemen, zodat we in Den Haag snel door kunnen. Wij moeten blijven bouwen, want mensen wachten nu op een woning.'

Aan de andere kant erkent het college dat de stikstofuitstoot gevolgen heeft voor mensen en natuur. 'We achten het belang van natuurbehoud en het verbeteren van de luchtkwaliteit zeer groot', schrijft het college. Maar de oplossing hiervoor ligt volgens het stadsbestuur bij de aanpak van de belangrijkste bronnen, en dat is niet de woningbouw.

Belangrijkste bron

'Landbouw en veeteelt zorgen voor 42 procent van de totale stikstofuitstoot ten opzichte van 8 procent vanuit woningbouw. Lokaal zijn wegverkeer en bouwwerktuigen (op diesel) de belangrijkste bron', staat in de brief.

Den Haag groeit als kool. De stad heeft momenteel ongeveer 540.000 inwoners en in de komende 20 jaar komen daar waarschijnlijk nog eens 100.000 burgers bij. Dat is vergelijkbaar met een stad als Delft of Venlo. Al die mensen moeten ergens wonen. Den Haag wil de komende jaren vooral bij de stations CS, Hollands Spoor en Laan van NOI bouwen.