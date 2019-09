Bosgors gespot in Noordwijkerhout: 'Ik word er kriebelig van'

Gewapend met statieven, grote lenzen en verrekijkers staan ze woensdagochtend in het gras, allemaal gefocust op één bepaald punt. Tientallen fotografen lopen rond op het voormalige Bavo-terrein in Noordwijkerthout. 'We zijn hier eigenlijk voor de bosgors, maar we lopen toevallig tegen de dwerggors aan. Ook een bijzondere vogel, een mooie bijvangst', zegt een vrouw.

De dwerggors. | Foto: René van Rossum



Toch zijn ze de vogelaars hier niet voor dit vogeltje. Noordwijkerhouter Maarten Wielstra zag deze week plotseling de bosgors op het terrein achter zijn huis. Hij maakte geluidsopnames, checkte die op zijn computer en hoorde dat zijn vermoeden klopte. 'Ik had zoiets van: yes, ik heb hem.'

Redelijk uniek

Het is een bijzondere vogel, zegt Wielstra. 'Ik denk dat hij gemiddeld twee keer per jaar in Nederland gezien wordt. Maar dat hij echt zo blijft zitten en echt voor de lens komt, is redelijk uniek. Zeker voor het vaste land, meestal zie je ze op een Waddeneiland.'

De vogel kwam niet veel later op waarneming.nl terecht, een site voor vogelspotters. René van Rossum uit Katwijk bedacht zich geen seconde toen hij dat zag. 'Ik was thuis aan het werk, ik heb gelijk mijn computer afgesloten en ben hiernaartoe gereden. Hoe zeldzamer het is, hoe onrustiger ik word.'

'Ben om 5.00 uur opgestaan'

De 60-jarige Katwijker 'vogelt' al sinds zijn elfde. 'Voor een dwerggors zou ik niet speciaal komen, maar van een borsgors word ik kriebelig', zegt hij. 'Ik heb er in Nederland al een stuk of tien gezien, maar als er zo dichtbij eentje is dan ga ik toch wel even kijken.'

De borsgors. | Foto: René van Rossum

Ook Kees Noyens - verrekijker om , thermosfles mee - is vanmorgen vroeg uit Tilburg vertrokken. 'Ik ben om 5.00 uur opgestaan, had de trein van 6.08 uur en om 8.30 uur was ik hier. Ik heb de vogel gelukkig gevonden en ook nog een leuke andere vogel, dus mijn dag is helemaal geslaagd.'

Vol met vogelspotters

Hoe het beestje eruit ziet? 'Als je niks van vogels weet dan denk je dat je gewoon een mus ziet. Het is een bruin geval, even groot ook. Hij is wat meer gestreept, iets meer getekend dan een huismus.'

Sinds de vogelaars lucht hebben gekregen van het dier, staat het vlakbij Maartens huis vol met vogelspotters. Maarten kan er wel om lachen. 'Het is een bizar gezicht, het ziet er een beetje debiel uit, lachwekkend.'

LEES OOK: Het was zijn 'Big Year': Arjan spotte recordaantal vogels in een jaar