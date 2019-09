Quick stoot door naar hoofdtoernooi KNVB-beker; Westlandia en Jodan Boys liggen eruit

Derdedivisionist Quick maakte meteen in de beginfase van het duel al de intenties duidelijk. In de competitie heeft de Haagse club het enorm lastig, ook met het maken van doelpunten. Maar woensdagavond lag de bal er al na drie minuten spelen in. Delano Asante was verantwoordelijk voor de vroege openingstreffer. De uitblinker aan de kant van Quick schoot op slag van rust ook zijn tweede van de avond binnen.

Halverwege het eerste bedrijf slaagde hoofdklasser DUNO erin om de gelijkmaker te maken. Ondanks veel kansen, bleef de teller bij Quick in de eerste helft steken bij twee. In het tweede bedrijf gooide Philip Kouwenhoven het duel in het slot. De 2-3 van DUNO in de blessuretijd kwam te laat om Quick van de winst af te houden.

Maatje te groot voor Jodan Boys

SV OSS 1920 liet woensdagavond zien dat de derde divisie andere koek is dan de hoofdklasse. De Brabanders waren voor het eigen publiek een maatje te groot voor hoofdklasser Jodan Boys. Met een snel doelpunt van Jos Peltzer, kreeg de Goudse ploeg al vroeg op de avond een domper te verwerken.

Jodan Boys had moeite met het snelle aanvalsspel van de thuisploeg en de 2-0 na de theepauze was het logische gevolg. Het bleek de genadeklap voor Jodan Boys, dat het bekeravontuur dus al in de tweede kwalificatieronde zag eindigen. Het werd uiteindelijk met in totaal vijf goals voor SV OSS 1920 en een eretreffer voor Jodan Boys nog een doelpuntrijk duel.

Westlandia knokt zich naar verlenging

Tegen competitiegenoot OFC kwam Westlandia al vroeg op achterstand door een doelpunt van Tim Freriks. OFC doet het dit seizoen vooralsnog vele malen beter in de derde divisie zondag. De ploeg uit Oostzaan staat na vijf speelronden op de vijfde plaats, terwijl Westlandia - met een wedstrijd meer - de vijftiende plaats bezet. De Naaldwijkers wachten nog op hun eerste overwinning.

Toch kon er nog wel wat gevierd worden bij Westlandia. Vlak na de thee tekende Mark van der Zalm voor de 1-1. Freriks bleek echter de plaaggeest van de avond voor de Westlanders. Twintig minuten voor tijd schoot hij, één-op-één met doelman Edgar Leerdam, OFC weer op voorsprong, 1-2.

Uitschakeling na strafschoppen

Westlandia gaf zich nog niet gewonnen en sloeg nog een keer terug. Roy van der Sar bracht in de 75e minuut met een kopbal de spanning weer volledig terug. Met de 2-2 dwong Westlandia een verlenging af. Daarin werd niet gescoord, waardoor er penalty's genomen moesten worden.

OFC trok in de strafschoppenserie aan het langste eind. Nick van Vliet en Salih Anez misten voor Westlandia, terwijl bij OFC maar één speler de bal niet in het net wist te krijgen. Het betekende een vroege aftocht voor de Naaldwijkers in het bekertoernooi.

Scoreverloop Westlandia - OFC: 3-4 na strafschoppen (2-2 na verlenging) (0-1)

0-1 Tim Freriks

1-1 Mark van der Zalm

1-2 Tim Freriks

2-2 Roy van der Sar

Scoreverloop DUNO Doorwerth - Quick: 2-3 (1-2)

0-1 Delano Asante

1-1 Giovanni Scharrenberg

1-2 Delano Asante

1-3 Philip Kouwenhoven

2-3 Shapoul Ali

Scoreverloop SV OSS 1920 - Jodan Boys: 5-1 (1-0)

1-0 Jos Peltzer

2-0 Tim Waterink

3-0 Tony de Groot

4-0 Tony de Groot (strafschop)

4-1 n.n.b.

5-1 Bob van Lith

Programma eerste ronde KNVB-beker

29 oktober

Flevo Boys - Katwijk

FC 's Gravenzande - SteDoCo

Quick - Willem II

Rijnsburgse Boys - FC Eindhoven

Ajax (amateurs) - Westlandia

30 oktober

Fortuna Sittard - ADO Den Haag

