'Kritische' Leidse politiechef voorlopig naar huis gestuurd

Volgens de krant is Fatima Aboulouafa op non-actief gezet, omdat ze te veel interne spanningen zou veroorzaken bij de politie. Afgelopen zomer vroeg ze publiekelijk aandacht voor onder meer racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de organisatie. Dinsdag zou ze van de korpsleiding te horen hebben gekregen dat haar aanwezigheid 'onrust veroorzaakt bij eenheidsleiding, sectorleiding en teamchefs', aldus NRC.

Huyzer van de korpsleiding zegt dat Aboulouafa niet op non-actief is gezet. 'Er is een onwerkbare situatie ontstaan, waarbij collega-teamchefs hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de samenwerking met haar.' Volgens haar wordt nu ingezet om tot een ‘duurzame oplossing’ te komen. 'Er is daarom een pauze voorgesteld om juist rust te brengen in deze situatie.'

Misstanden Hoefkade

De politie-eenheid Den Haag, waar Leiden onder valt, kwam recent nog in het nieuws vanwege problemen binnen de organisatie. In een deel van het korps zou sprake zijn van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. De politie liet twee weken geleden weten een onderzoek te starten naar mogelijke misstanden binnen politieteam Hoefkade in Den Haag.

LEES OOK: Politiebond NPB: agenten Schilderswijk voelden zich niet meer veilig