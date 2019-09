Jongeren wandelen voor klimaat van Wageningen naar Den Haag: 'Af en toe best zwaar, maar gezellig'

'There is no planet B' | Foto: Omroep West

Vijf Nederlandse scholieren doorkruisen deze week Nederland te voet. De 'klimaatstakers' Jesse (14), Lola (15), Linda (18), Dana (17) en Ianthe (16) begonnen in Wageningen en komen vrijdag aan in Den Haag, waar dan de nationale klimaatstaking plaatsvindt. Woensdag arriveerden de vijf in deze regio, in Gouda. Tijdens deze ‘March for Future’ roepen ze op tot een goed en rechtvaardig klimaatbeleid. Ook gaan ze onderweg in gesprek over de urgentie en benadrukken ze de ernst van de klimaatcrisis. Ze moedigen iedereen aan om hen te vergezellen en ook het werk neer te leggen.

'We lopen vandaag naar Zoetermeer en van daaruit vrijdag naar Den Haag', vertelt Linda. 'Af en toe waren de afgelopen dagen best zwaar', geeft ze toe. 'We hadden best wel last van onze voeten en van blaren. Maar soms gaat het ook heel goed. En er lopen de hele tijd allemaal mensen mee. Dat is supergezellig.'

Maar het doel is niet om alleen maar gezellig te wandelen. De vijf lopen voor een serieus doel. Het klimaat. 'Met de mensen die met ons meelopen, praten we hierover en ook met mensen die we onderweg tegenkomen.'

Hot item

Het klimaat is een hot item, maar toch is er ook kritiek te horen op de hoeveelheid aandacht die dit onderwerp krijgt. Sommige mensen spreken van flauwekul en 'klimaatonzin'. 'Dat vind ik heel jammer, dat mensen niet snappen hoe erg het is', reageert Linda. 'Het is voor ons ook vervelend. Maar we proberen daar wat aan te doen, we proberen mensen zoveel mogelijk bewust te maken.'

Het onlangs gesloten Klimaatakkoord lijkt een stap in de goede richting, maar is volgens Linda 'helemaal niet goed genoeg'. 'Het is de vraag of we met dat Klimaatakkoord de doelen uit het Akkoord van Parijs - het internationale verdrag om de opwarming van de aarde te beteugelen - gaan halen', meent ze. 'Laat staan de Urgenda-doelen.' Volgens haar moeten we zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af. 'Dat gaat echt niet snel genoeg', vindt ze. 'We hebben het wel over elektrische auto's en dergelijke, maar dat is niet wat het probleem gaat oplossen. Er moet veel meer veranderen en het moet sneller.'

Fietstaxi's

Vrijdag wordt het laatste deel van de tocht afgelegd. Op weg naar de nationale klimaatstaking in Den Haag worden Linda en haar vier 'collega-lopers rond 10.45 uur bij metrostation Leidschendam-Voorburg opgehaald met fietstaxi's. Iedereen die de laatste vijf kilometer naar Den Haag wil meefietsen, mag zich dan bij hen aansluiten. De organisatoren hopen dat de nationale klimaatstaking - onderdeel van een wereldwijde actieweek die 20 september begon - vrijdag duizenden mensen naar de Hofstad trekt.

LEES OOK: 'Dit geeft positieve energie', Stijn Warmenhoven genomineerd voor Young Impact Award