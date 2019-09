OM naar Hoge Raad in euthanasiezaak Haagse arts

Het Openbaar Ministerie stapt direct naar de Hoge Raad om een definitieve uitspraak te krijgen in de euthanasiezaak van een voormalig verpleeghuisarts uit Den Haag. De arts (68) had euthanasie toegepast op een zwaar dementerende en wilsonbekwame patiƫnte. De rechter heeft eerder deze maand de arts ontslagen van alle rechtsvervolging. Het OM slaat met deze stap het normale hoger beroep over.

Het OM gaat niet in beroep bij het gerechtshof maar wil meteen 'cassatie in het belang der wet'. De procureur-generaal gaat nu rechtsvragen over de kwestie stellen aan de hoogste rechter, zodat duidelijk is hoe de wet uitgelegd moet worden. De advocaat van de arts Robert-Jan Eenennaam reageert opgelucht:' Dit betekent voor mijn cliënt het einde van een lange en intensieve rechtsgang. Een die een enorme wissel op haar getrokken heeft. Ik gun haar nu van harte rust.'

De inmiddels gepensioneerde arts pleegde euthanasie op de 74-jarige patiënte in april 2016. De 74-jarige patiënte had een euthanasieverklaring ondertekend. Het Openbaar Ministerie vindt dat er juridisch gezien sprake is van moord, omdat de arts het leven van de vrouw had beëindigd zonder actueel verzoek. De rechter oordeelde dat dit in dit specifieke geval niet mogelijk was. Ook voldeed de arts aan alle andere eisen rond levensbeëindiging. Daarom is de toegepaste euthanasie volgens de rechter niet strafbaar.

Kraak heldere uitspraak rechtbank

De advocaat van de arts ziet het belang van in cassatie gaan niet: 'De uitspraak van de rechter is kraakhelder op alle punten die door de rechtbank zijn onderzocht. Het feit dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad toch bereid is om de kwestie voor te leggen, heeft gelukkig geen gevolgen voor mijn cliënt. Zij blijft ontslagen van rechtsvervolging.'

Volgens de arts kon de vrouw door de alzheimer niet meer rationeel denken. De aanklager benadrukte echter dat de vrouw ook soms liet weten dat ze níet dood wilde. Tegen haar dochter en schoonzoon zou ze vlak voor haar dood, wél hebben gezegd dat ze dood wilde. In overleg met de familie ging de arts over tot levensbeëindiging. De dochter van de overleden vrouw steunt de arts. Volgens haar is haar moeder 'uit een geestelijke gevangenis gehaald'.

Eerste keer

Het was de eerste keer dat het OM een arts vervolgde voor een levensbeëindiging sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002. Het OM hoopte dat de rechter helderheid zou kunnen scheppen in sommige eisen in deze wet die volgens het OM niet duidelijk zijn.