Chateau Meiland officieel genomineerd voor Televizier-ring

De kurken mogen ploppen in Chateau Meiland. Het tv-programma rond het Franse kasteel van de markante kasteelheer Martien uit Noordwijkerhout is officieel genomineerd voor de Gouden Televizier-ring. Eén van de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen.

'Wat een giller!', kraaide Martien Meiland dolgelukkig uit toen bekend werd dat de serie was doorgedrongen tot de laatste kwalificatieronde voor de ring. Bij de laatste stemronde mag het publiek stemmen, en dan blijven er drie programma's over. Het Chateau ziet zich geflankeerd door Expeditie Robinson (RTL 5) en Beste Zangers (AVROTROS).

In het programma Chateau Meiland wordt de verbouwing en exploitatie gevolgd van een kasteel in de Franse streek Limoges. De familie Meiland heeft daar een B&B van gemaakt. In de serie wordt het wel en wee van het gezin gevolgd en het is een daverend succes.

Beroemdheid

Vooral de pater familias Martien Meiland is uitgegroeid tot een landelijke bekendheid. Met zijn markante en flamboyante optreden haalt hij geregeld de pers. Inmiddels is hij een graag geziene BN'er in allerlei programma's en bij evenementen. Zodra er iets te vieren is gaat de familie altijd 'wijnen', ze trekken dus gezellig een flesje open genieten van het leven als God in Frankrijk.