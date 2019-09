Voorbeschouwing FC Emmen – ADO: Groenendijk wijzigt één keer, Cibicki start

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'FC Emmen is een lastige tegenstander. Het is niet makkelijk om in daar te voetballen. Vorig seizoen was de start slecht. We kwamen 2-0 achter, en daarna knokten wij ons terug naar 2-2. De 2-3 hing toen in de lucht en op dat moment kwam het zondagsschoot van Anco Jansen.'

Is 4-4-2 een speelwijze om te spelen momenteel? 'Dat is niet echt een optie. We hebben met Summerville, Cibicki, Hooi en Ould Chikh veel buitenspelers, die gooi je dan in de prullenbak. Het is ook niet hoe mijn visie is, ook omdat we twee dezelfde spitsen hebben.'

Vermoedelijke opstelling:

Doelman Luuk Koopmans start ook in Emmen onder de lat. De doelman die werd overgenomen van PSV maakte een prima indruk tijdens zijn debuut tegen AZ. Daarnaast is Robert Zwinkels, de huidige eerste keeper, ook nog niet helemaal fit. Voorin zal Elson Hooi zijn plek afstaan aan Pawel Cibicki.

Uitgelicht:

FC Emmen tegen ADO Den Haag is vrijdagavond de tweede editie op het hoogste niveau van Nederland. De eerste, vorig seizoen, verloor ADO in de slotfase door een prachtig afstandsschot van Anco Jansen.

Volg FC Emmen - ADO Den Haag:

De wedstrijd FC Emmen en ADO Den Haag is vrijdagavond live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 19.55 uur doen verslaggevers Pim Markering en Haniff Harharah verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.