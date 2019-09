Gemeente Den Haag mag geen eisen stellen aan kleur van Zwarte Piet

De gemeente Den Haag kan niet verplichten dat bij de intocht van Sinterklaas nog slechts roetveegpieten meelopen. Ook kan de organisatie geen sancties worden opgelegd als er straks toch pikzwarte pieten naast de Sint lopen. Dat maakte de Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) donderdag duidelijk in een debatje in de Haagse gemeenteraad.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de lokale politiek over de intocht van de goedheiligman sprak. Twee weken geleden werd al duidelijk dat het de bedoeling is dat Zwarte Piet langzaam gaat veranderen in Roetveeg Piet. Den Haag wil, zo bleek toen ook, aansluiten bij de landelijke intocht.

Vorige week werd bekend dat omroep NTR en de gemeente Apeldoorn – waar Sint dit jaar per trein aankomt – ervoor hebben gekozen dat dit jaar tijdens de landelijke intocht geen enkele Piet volledig zwart geschminkt zal zijn. Er worden alleen Roetveeg Pieten ingezet. Ook in Het Sinterklaasjournaal, in de week voorafgaand aan de intocht, zijn nog uitsluitend Roetveeg Pieten te zien.

Eis op tafel

Dat bericht was reden voor Nida in de Haagse raad om nog een keer met de wethouder te willen praten. ‘Wat gaat er in Den Haag gebeuren nu Zwarte Piet geen onderdeel meer is van de landelijke intocht?’ wilde fractievertegenwoordiger Asma Halusi weten. Zij vond ook dat de gemeente best ‘de eis op tafel’ mag leggen dat er hier in de stad geen zwart geschminkte pieten meer mogen rondlopen in de officiële tocht. En dat er eventueel ‘maatregelen’ worden getroffen als de organisatie zich niet houdt aan die lijn.

Van Alphen maakte duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders vindt dat in Den Haag de landelijke lijn moet worden gevolgd. Daarover gaat hij ook met de organisatie in gesprek. ‘Maar garanties kunnen we niet geven,’ voegde hij daaraan direct toe. In de regels van de gemeente voor het verlenen van subsidies staat dat Den Haag geen eisen mag stellen over de kleur van de pieten. En ook de Raad van State heeft hier ook beperkingen aan gesteld.

Gesprek

Dus blijft er, aldus Van Alphen, niet veel meer over dan ‘met de organisatie in gesprek te gaan en te blijven’. En na het debat van twee weken geleden, waarbij ook de verschillen in de coalitie duidelijk bloot kwamen te liggen, had niemand meer de behoeft om daarover nog verder te discussiëren.