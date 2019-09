AZ wil Den Haag nog voor winterstop verlaten

AZ verwacht half december zijn thuiswedstrijden weer in Alkmaar te kunnen spelen. Door het instorten van het stadion speelt de voetbalclub alle thuiswedstrijden komende maanden in Den Haag. Maar de Alkmaarse club hoopt half december zijn eigen stadion weer veilig en speelklaar te hebben.

Op 10 augustus stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in als gevolg van de storm. Er vielen geen slachtoffers, maar met het oog op de veiligheid kon de voetbalclub zijn duels niet meer in Alkmaar afwerken. Er werd al snel uitgeweken naar het Cars Jeans Stadion. Op een wedstrijd in de voorronde van Europa League tegen Royal Antwerp na speelt de club nu alle thuiswedstrijden in Den Haag. Zo speelt de ploeg hier zondag tegen Heracles en volgt volgende week donderdag de Europa League-wedstrijd tegen de Engelse topclub Manchester United.

Bij de presentatie van de jaarcijfers maakte AZ donderdag bekend dat ze bezig zijn met het verwijderen van driekwart van het dak, zodat het weer veilig is om in Alkmaar te spelen. Na het seizoen wil AZ dan een nieuw dak op het stadion zetten. In het jaarverslag dankt de club ADO uitvoerig. 'AZ is in het bijzonder veel dank verschuldigd aan de clubs en lokale overheden van ADO Den Haag en FC Twente (waar het tegen Royal Antwerp speelde, red).'

Geen toestemming

De club gaat er vanuit dat de werkzaamheden half december klaar zijn. Voor AZ zou het het goed uitkomen als het stadion dan weer bespeelbaar is, want op 15 december staat het thuisduel met Ajax op het programma. Dit is de enige wedstrijd waar AZ van burgemeester Pauline Krikke geen toestemming voor heeft gekregen om in Den Haag te spelen. AZ heeft nog geen andere speellocatie gevonden voor dit risicoduel.

LEES OOK: AZ neemt bezit van het ADO Den Haag-stadion