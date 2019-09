Vorig jaar ruim 76.000 ganzen gedood in Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland zijn het afgelopen jaar ruim 76.000 ganzen gedood. Dat is gebeurd in het belang van de veiligheid van het vliegverkeer. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van de Partij voor de Dieren.

Statenlid Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren vroeg hoeveel ganzen er de afgelopen vier jaar zijn geteld in Zuid-Holland en hoeveel er jaarlijks zijn gedood. Ook wilde de partij weten in hoeverre de toename van het luchtverkeer leidt tot meer vogelaanvaringen. De Partij voor de Dieren stelde onder andere deze vragen om inzicht te krijgen in hoeverre het doden van de ganzen nodig is en of er geen diervriendelijkere mogelijkheid is om het probleem op te lossen.

De provincie antwoordt dat in het afgelopen jaar 76.350 ganzen zijn gedood. Het gaat hierbij vooral om de grauwe gans (44.742). In mindere mate zijn ook de brandgans (11.655), de Canadese gans (10.524) en de nijlgans (9.429) geschoten. Het provinciebestuur benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers, omdat de cijfers nog niet officieel zijn vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Bijna één miljoen euro schade vergoed

Het aantal gedode ganzen schommelde de afgelopen jaren. In 2015 waren het er ruim 57.000, een jaar later 78.000 en in 2017 werden zo'n 73.000 ganzen geschoten.

Verder vroeg de Partij voor de Dieren hoeveel financiële schade de provincie de afgelopen vier jaar heeft vergoed voor schade door de ganzen. Het uitgekeerde bedrag voor schade door de grauwe gans, brandgans en Canadese gans bedroeg vorig jaar een kleine één miljoen euro (966.073 euro). Dat bedrag is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit de cijfers van de provincie. In 2015 werd er namelijk iets meer dan een half miljoen euro uitgekeerd, een jaar later 691.000 euro en in 2017 was dat 910.000 euro.

Vliegtuigmotor kan uitvallen

Volgens de provincie is het doden van de ganzen belangrijk voor de veiligheid van het vliegverkeer. 'Wanneer een gans in de straalmotor van een vliegtuig belandt, zal deze motor ernstig beschadigd raken en waarschijnlijk uitvallen. Bij een kleinere vogel is de kans groter dat de motor blijft functioneren', schrijft de provincie. Daarnaast wijst het provinciebestuur erop dat ook grotere aantallen van kleinere vogels een ernstig risico met zich meebrengen, zoals de aanvaring met spreeuwen, die leidde tot de Hercules-ramp in 1996. Bij de ramp in Eindhoven kwamen 41 inzittenden om het leven.

Verder komt het verkleinen van de populatie ganzen ten goede aan de waterkwaliteit en bepaalde vegetaties in natuurgebieden, stelt de provincie. Het vangen en doden van ganzen komt dus niet alleen ten goede aan de veiligheid van het luchtverkeer, aldus de provincie Zuid-Holland.

