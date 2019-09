Voetbalvoorzitter dubbel getroffen door stikstofuitspraak: 'Ik baal als een stekker'

De Raad van State zette een paar maanden geleden een streep door het landelijke stikstofbeleid. Overal in het land zijn daardoor vergunningen op losse schroeven komen te staan. In de provincie Zuid-Holland gaat het om in totaal 3300 projecten.

SJC is daar één van. De club zou 1 oktober beginnen met de bouw van een nieuwe kantine. Ook moeten er nog twee van de vijf voetbalvelden worden aangelegd. Het is onduidelijk wanneer dat nu kan beginnen. 'Het gaat dit jaar zeker niet meer gebeuren. In het beste geval kan het per 1 januari', zegt Meijvogel.

'Hell of a job'

Maar ook in dat geval moet er nog wel een aannemer worden gevonden en dat zal niet makkelijk zijn, verwacht Meijvogel. 'Als de vergunningsverlening van start gaat, wil iedereen op hetzelfde moment een graafmachine.'

De oude kantine is voor de zomer al gesloopt, sindsdien heeft de club een noodkantine en tijdelijke kleedkamers. Meijvogel had gehoopt hier maar een jaar gebruik van te hoeven maken, maar het ziet er nu naar uit dat dit fors langer wordt. Ook moet de club het doen met minder velden, drie in plaats van vijf. 'Het is een hell of a job. Er moeten wedstrijden worden verschoven, scheidsrechters moeten andere tijden fluiten en het is een aanslag op onze vrijwilligers. Ik ben bang dat bij hen het enthousiasme afneemt.'

Onduidelijkheid

Meijvogel wordt niet alleen met zijn voetbalclub getroffen. 'Ik heb een huis gekocht in Noordwijk. Vanwege de stikstofregels gaat ook dat voorlopig niet door. Per 1 december zouden de palen de grond ingaan, ik kreeg een brief dat ook dat vertraging heeft opgelopen. Hoe lang dat gaat duren, weet ik niet.'

