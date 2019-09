VVD'er wordt toch geen wethouder in Voorschoten

De 45-jarige Sjoerd van den Dool zou donderdagavond benoemd worden als nieuwe wethouder van Voorschoten, maar dat gaat niet door. Dat meldt mediapartner Unity.NU. De VVD is van mening dat een andere kandidaat beter op zijn plaats is.

De afgelopen dagen is gebleken dat er een handhavingsonderzoek van buurtbewoners is ingediend wegens vermeende bouw op een stukje gemeentegrond, schrijft Unity.NU. Meer duidelijkheid daarover is er nog niet, maar Van den Dool treedt ook terug als fractievoorzitter.

'De fractie wil graag dat er rust komt en heeft daarom besloten dat het beter is om nu te kiezen voor een andere fractievoorzitter', schrijft VVD Voorschoten in een verklaring. Katrien van Meenen is nu benoemd tot nieuwe fractievoorzitter. Wat er met de positie van Van den Dool gebeurt en wie zijn plek als wethouder moet innemen is nog niet bekend. De VVD'er is al elf jaar actief voor de gemeente Voorschoten.