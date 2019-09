Mogelijk nader onderzoek naar doodsoorzaak Wil Vogelaar

De rechtbank zou de roofmoord die plaatsvond in januari 2018 deze week inhoudelijk bespreken, maar stelde de zaak opnieuw uit op verzoek van advocaat Yehudi Moszkowicz. Hij staat verdachte Daniëlle van H. (45) uit Delft bij. Zij zit al 19 maanden vast voor de dood van Wil Vogelaar in zijn woning aan het Kloosterpad in Den Hoorn, net als Gijsbert S. (20) uit Beverwijk en Vincent de B.. Zijn levenloze lichaam werd gevonden in een plas bloed. De man was geslagen, gestoken en zijn handen en benen waren met tape vastgebonden.

Het stoffelijk overschot onderging een bodyscan in Maastricht en een sectie in Antwerpen. Uit de onderzoeken blijkt dat Wil Vogelaar drie keer is gestoken met twee messen, in zijn rug en borst. Het gekartelde lemmet van één daarvan was afgebroken en zat nog in zijn lichaam, het andere stak uit zijn rug. De aorta was geraakt, hij had twee klaplongen, veel bloed in de holtes en hersenletsel.

Cocktail aan drugs

Onderzoek toonde ook aan dat hij een cocktail aan drugs in zijn lijf had: GHB, cocaïne, heroïne, methadon, cannabis en pijnstillers. De conclusie van de medici is echter dat hij door 'massief bloedverlies' is overleden. Advocaat Moszkowicz bestrijdt dat. Zijn stelling is dat de klaplongen ontstaan zijn door drugsgebruik. 'Dan is het steken op een overledene', aldus de advocaat. Hij wil dat toxicologen nogmaals naar de feiten kijken. Het Openbaar Ministerie wijst dit verzoek van de hand. 'De rapportages zijn duidelijk, het is klare taal', zei de officier van justitie donderdag.

De rechtbank zal op 25 oktober over het extra onderzoek beslissen. Dan komt ook de wens van het OM aan de orde om Vincent B. te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. Het kan nog maanden duren voordat de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Daniëlle van H.

De advocaat van Daniëlle van H. vroeg donderdag opnieuw om haar vrijlating uit voorarrest. Ze zou de twee mannen immers alleen maar naar de woning van het slachtoffer gereden hebben. De rechtbank houdt haar echter vast. Onlangs wees Vincent B. de Delftse vrouw aan als bedenker van het plan om Wil Vogelaar te beroven.