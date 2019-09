Rookruimtes in horeca definitief verboden: 'Wel lullig gezien al mijn investeringen'

Speciale rookruimtes in café's en restaurants moeten dicht. De Hoge Raad is het eens met het gerechtshof, dat eerder al vond dat de ruimtes verboden moeten worden. Clean Air Nederland (CAN) had de zaak aangespannen. 'We zijn er al heel lang mee bezig en zijn natuurlijk erg blij. Rookruimtes stimuleren een dodelijke verslaving', zegt voorzitter Tom Voeten.

Sinds 1 juli 2008 geldt er een rookverbod voor de horeca. Op dat verbod heeft de overheid een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. De niet-rokers vereniging CAN was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. In 2018 kreeg ze gelijk van het gerechtshof en vrijdag dus ook van de Hoge Raad. Nederland heeft een verdrag getekend bij de Wereldgezondheidsorganisatie waardoor het verplicht is effectieve maatregelen te nemen tegen blootstelling aan tabaksrook.

'De impact van de uitspraak is groot', zegt Koninklijke Horeca Nederland. Een woordvoerder: 'Uit ons onderzoek in 2018 blijkt dat er ongeveer 7000 rookruimtes zijn in Nederland. Die kunnen dan dus niet meer als rookruimte worden gebruikt. Dat betekent dat horecaondernemers de ruimtes moeten afbreken of flink moeten verbouwen. Dat brengt de nodige kosten met zich mee.'

'Bij een biertje hoort een peukie'

Dat kan de Leidse horeca-ondernemer Sander Dup beamen. 'Het is best lullig. Twee of drie jaar geleden heb ik allemaal investeringen gedaan in bijvoorbeeld afzuigsystemen. Dat heeft me zeker een paar duizend euro gekost.'

'Voor veel gasten geldt: bij een biertje hoort een peukie', vult bedrijfsleider Chesney Crosby van de Leidse sportkroeg The Duke hem aan. 'Natuurlijk is roken een slechte gewoonte en dat maakt het wel dubbel, maar ik denk dat de horeca duizenden euro’s gaat mislopen. Gasten gaan nu toch eerder naar huis om dan maar thuis lekker binnen te roken.'

Gaat het verbod nu meteen gehandhaafd worden?

Tom Voeten, bestuursvoorzitter van Clean Air Nederland, zegt dat hij met deze uitspraak in de hand zo snel mogelijk naar het ministerie van Volksgezondheid gaat. 'Wij gaan vragen of ze direct inspecteurs in willen zetten die het rookverbod gaan controleren en handhaven.' Of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren, is nu nog niet bekend.

Koninklijke Horeca Nederland vindt overigens dat nu ook rookruimtes overal zouden moeten worden verboden. 'Het kan natuurlijk niet zo zijn ruimten in de horeca worden verboden en bij wijze van spreken de rookruimten in het Tweede Kamergebouw gewoon open blijven', aldus voorzitter Robèr Willemsen.

