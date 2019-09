Arrestant Vlietdagen na week nog bont en blauw: 'Agenten bleven maar slaan'

'Ik ben uiteindelijk wel dertig of veertig keer geslagen en gestompt door die politieagent. Ze hebben heel onprofessioneel gehandeld, niet menselijk. Ik voelde me minder dan een hond.' De 18-jarige Bob* uit Den Haag is er nog steeds niet van bijgekomen. Hij is afgelopen zaterdag met zijn vriendin en een paar vrienden bij de Vlietdagen in Voorburg. Op het moment dat ze naar huis gaan neemt de avond een onverwachte wending.

'Het was een gezellige avond, zoals elk jaar,' vertelt Bobs vriendin Jeanne*. 'We waren gewoon aan het lol maken.' Als het feest voorbij is, is het ook tijd om naar huis te gaan. Dat er verderop gedoe is met andere jongeren hebben ze niet in de gaten. Daar wordt de politie uitgedaagd en bekogeld. 'Ze zeggen dat er vuurwerk is gegooid. Nou, ik heb niks gehoord,' zegt Bob.

Het vriendengroepje loopt naar de Rozenboomlaan, die langs park Vreugd en Rust loopt. Daar staan hun scooters. Jeanne heeft net het slot van haar scooter losgemaakt als ze door een man hardhandig de bosjes in wordt geduwd. Ook Bob krijgt een duw. Hij reageert met 'doe je dat ook met je eigen vrouw?' Omdat de man in burger is herkent hij hem niet als agent.

De man roept 'ga weg!' Meteen daarna spuit hij Bob een dot pepperspray in zijn gezicht. 'Ik draai me om en probeer te vluchten, maar ik word van achter vastgepakt, geboeid en naar de Parkweg gesleurd en daar op de grond gegooid. Ze gaan met zijn tweeën op mijn nek zitten.' Zijn gezicht brandt van de pepperspray, zijn nek en schouders doen pijn van de knieën die daar op drukken. De handboeien snijden in zijn polsen.

Hij vraagt waarom hij is staande gehouden. Eén van de agenten snauwt 'bek houden'. Als hij zegt dat hij pijn heeft in zijn nek hoort hij opnieuw 'bek houden' en krijgt hij een serie klappen op zijn nek, hoofd en rug. 'Ik denk een stuk of zes.'

Meer pepperspray

Jeanne probeert een paar keer bij Bob te komen, maar ook zij wordt gepepperd en krijgt een klap met een wapenstok. Andere vrienden worden eveneens geslagen. 'Ik wilde er nog een keer tussen springen,' vertelt Jeanne, 'maar toen kwamen ze met politiehonden. Daarop ben ik weggerend en een stuk verderop gaan staan.' Ook daar wordt het meisje nog niet met rust gelaten. 'Er kwamen weer vijf agenten op me af. Die riepen 'Ga weg, waren we niet duidelijk genoeg? Anders slaan we je nog een keer.' Toen heb ik gezegd: doe dat maar.' Ondertussen heeft ze ook Bobs moeder gebeld.

Bob ligt uiteindelijk bijna een half uur geboeid op de grond. Hij denkt dat hij in die tijd zeker dertig, misschien wel veertig keer is geslagen, geschopt en gestompt. Dan wordt hij opgetild, versleept, en half rechtop tegen een hek gezet. Hij heeft overal pijn. Dat zijn jas en broek zijn gescheurd, zijn broekriem beschadigd en zijn horloge kapot is, merkt hij pas de volgende dag. Terwijl hij daar zit komt moeder Nadia* ter plaatse. Ze ziet haar zoon tegen het hek hangen, maakt zich bekend als zijn moeder en vraagt aan een agent wat er aan de hand is. Die brult dat ze haar bek moet houden, en dat ze anders ook klappen krijgt. Bob hoort zijn moeder's stem en roept 'mam, ze blijven maar slaan.'

Op het bureau

Voor Nadia veel meer kan vragen komt er een arrestantenbusje aangereden. Bob wordt erin gegooid en naar bureau Zoetermeer gebracht. Nadia en Jeanne gaan er achteraan. Ook Bobs vader, Peter*, komt naar het bureau. Op het bureau krijgt Bob een plantenspuit om de pepperspray uit zijn gezicht te spoelen. 'Ze zeggen dat er in Voorburg een ambulance is geweest om me een oogdouche te geven, maar dat is niet zo.' Nadia en Peter vragen of er een dokter naar Bob kan komen kijken in de cel. Ze krijgen te horen dat dat wordt geregeld. Later hoort ze van haar zoon dat dat niet is gebeurd: 'ze hebben twee paracetamollen en een bekertje door het luikje in de celdeur gegeven, dat was alles. Ik moest zelf het water er nog in doen', aldus Bob.

Zondagochtend wordt de jongeman overgebracht naar het politiebureau in Leidschendam. De familie gaat mee. Daar worden ze wel goed behandeld, vinden ze. Maar Bob weet dan nog steeds niet waarom hij is opgepakt. Zijn ouders en Jeanne hebben dat inmiddels wel gehoord. Het gaat om belediging en bedreiging. Nadia zegt: 'Volgens de agent heeft Bob gezegd 'ik ruk je kankerkop van je romp', maar mijn zoon gaat vreselijk stotteren onder stress, dan kan hij dat helemaal niet zeggen, al die k's en r-en. Die agent heeft dat in zijn tweede verklaring ook weer aangepast.' Jeanne vult aan: 'Ja, omdat het niet klopte met alle ooggetuigenverklaringen.'

Ziek thuis

Zondagmiddag om zes uur mag Bob naar huis. Zijn zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, zo krijgt hij te horen. De huisarts stelt later flinke kneuzingen vast op zijn hele bovenlichaam. Op foto's zijn blauwe plekken te zien op zijn buik en zij. 'En ik heb een stevige huid, ik heb niet zo snel blauwe plekken.' Bob zit al de hele week ziek thuis. Hij kan niet werken van de pijn. Slapen trouwens ook niet. De huisarts heeft hem inmiddels sterkere pijnstillers voorgeschreven zodat hij beter slaapt. Als de pijn over een week niet over is, moet hij volgens de arts in het ziekenhuis worden onderzocht.

'Weet je wat zo erg is,' zegt Bob. 'Alle commentaren die je dan leest op social media: 'ze moeten in een werkkamp', 'laat ze werk zoeken', 'het zijn terroristen'. Ik heb een volle baan als elektrotechnicus, vroeger was ik daarnaast ook nog pizzakoerier, maar iedereen denkt dat je een soort werkschuw tuig bent.' Hij maakt zich ook zorgen om zijn Verklaring Omtrent Gedrag, die hij soms nodig heeft voor zijn werk. Bob werkt op bouwprojecten die soms op gevoelige plaatsen zijn: Schiphol, rechtbanken, ziekenhuizen. 'Kan ik dat straks nog doen?'

Zo agressief

Nadia en Peter maken zich bijna een week later nog steeds boos over de behandeling van hun zoon. Nadia zegt: 'De politie is er om je te beschermen. En als ze in een grote groep net de verkeerde pakken, dat kan gebeuren, maar dat ze dan zo agressief zijn is niet normaal.' Dat vinden Bob en zijn maten ook. Bob doet aangifte tegen de agent die hem het hardhandigst aanpakte. Zijn vrienden zijn van plan ook aangifte te doen, of hebben dat al gedaan.

De politie bevestigt de aangifte van Bob, en nog een tweede aangifte. 'Het kan zijn dat er nog meer aangiftes volgen, dat daar wel afspraken voor zijn ingepland, maar die zien we nog niet in het systeem,' zegt een woordvoerder. Verder wil de politie niet ingaan op de zaak. 'Deze aangiftes nemen we op de gebruikelijke wijze in behandeling. Gedurende de tijd die we daarvoor hebben, doen we verder geen mededelingen.'

* In verband met de privacy zijn de namen van de betrokkenen veranderd.