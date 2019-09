Haagse verdachte langer vast voor fatale overval Drenthe

Een Hagenaar die betrokken zou zijn geweest bij een dodelijke overval op de eigenaar van een Chinees restaurant in Hoogeveen, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen besloten tijdens een pro-formazitting. Een tweede verdachte uit Den Haag was eerder al vrijgelaten.

Alifu W. en Shirali M. werden in oktober vorig jaar aangehouden op verdenking van de overval in de Drentse plaats. De eigenaar van het restaurant werd die avond zwaargewond gevonden naast een BMW die tegen een muurtje was gebotst. Hij overleed niet veel later.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de wagen van de twee Hagenaars. De eigenaar zou zich aan de auto hebben vastgeklampt nadat hij door de mannen was overvallen. RTV Drenthe meldt dat hij een afspraak zou hebben gehad met Alifu W. om Chinees geld om te wisselen in euro's.

Verdenkingen

Bij de botsing raakte W. gewond. Hij zat waarschijnlijk achter het stuur van de auto. W. zit als enige nog vast in de zaak. Shirali M. is nog wel verdachte in de zaak. Beide mannen is diefstal met geweld en de dood tot gevolg ten laste gelegd. Ook worden ze verdacht van wapenbezit.

De advocaat van Alifu W. had gevraagd om zijn cliënt tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak vrij te laten, maar de rechter wees dat af. Volgens RTV Drenthe voerde hij aan dat W. vastzit op basis van 'fake verklaringen'. 'Hij had niet de intentie om dit te doen en ook niet om zichzelf te verwonden', zei de advocaat.

