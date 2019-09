Jongeren verzamelen zich voor klimaatmars: 'Hopelijk gebeurt er nu iets'

De eerste jongeren hebben zich vrijdag aan het eind van de ochtend verzameld op de Koekamp in Den Haag. Hier zal om 13.00 uur de klimaatmars starten die onder meer langs het Binnenhof en het stadhuis loopt. De actievoerders willen met de protestmars bereiken dat het kabinet een ambitieuzer klimaatbeleid gaat voeren. 'We hopen dat er wordt geluisterd en dat er eindelijk wat gebeurt.'

Voor de derde keer staken jongeren om aandacht te vragen voor het milieu. Hoewel de mars pas om 13.00 van start gaat, zijn er al vroeg grote groepen jongeren aanwezig. 'Het is belangrijk dat we hier zijn', vertelt een van hen. 'Het gaat heel slecht met het klimaat en we moeten er echt iets aan doen.'

Een van de aanwezigen is al voor de derde keer aanwezig. 'Het is jammer dat we steeds staken en er gebeurt niets. Er zijn wel een paar afspraken gemaakt de afgelopen maanden, maar niet genoeg. Dus we hopen dat er nu wel wordt geluisterd en dat er ook echt wat gebeurt.'

Protestmars

De klimaatstaking van vrijdag begint met een korte toespraak. Daarna trekken de jongeren door de binnenstad van Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke verbood de route in eerste instantie omdat ze niet wil dat bezoekers van het centrum last hebben van de protestmars. Na kritiek van de politiek mogen de demonstranten toch langs de Tweede Kamer en het stadhuis, maar is een route opgesteld die de winkelstraten mijdt.

Vijf van de deelnemers aan de klimaatmars komen uit Wageningen. Zij hebben de afgelopen week de route naar de Hofstad lopend afgelegd. Vrijdagmorgen kwamen ze aan op metrostation Leidschendam-Voorburg, om het laatste stukje per fiets af te leggen. 'Af en toe was het best zwaar', vertelt de 18-jarige Linda. 'Met de mensen die meelopen praten we over het klimaat. Dat is supergezellig.'

Verkeershinder

De klimaatstakers zijn er in alle leeftijden. Het merendeel zijn tieners, maar ook de 8-jarige Floor staat te wachten tot de mars van start gaat. 'De zeespiegel stijgt en de natuur wordt er niet beter op', vertelt ze waarom ze bij de mars is. 'Door de wind komt er ook nog allemaal plastic in zee en daar stikken dieren dan weer in. Daar maak ik mee heel erg zorgen om.'

Mensen die vrijdagmiddag in het centrum van Den Haag moeten zijn, moeten rekening houden met verkeershinder. De politie zet verkeersregelaars in om de protestmars veilig te laten verlopen.