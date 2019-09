'Kinderen op het puntje van hun stoel houden', Anna Woltz schrijft Kinderboekenweekgeschenk

Hoe ben je schrijver van het Kinderboekenweekgeschenk geworden?

Ik was door mijn uitgever voor een bespreking naar Amsterdam gelokt. Plotseling kwam iemand van het CPNB (de organisatie van o.a de Kinderboekenweek –red.) binnen met een reusachtige bos bloemen. Hij ging letterlijk voor mij op de knieën, dat is traditie, en vroeg me of ik het geschenk van 2019 wilde schrijven. Ik hoefde er geen moment over na te denken, ik heb 'ja' gezegd.

Hoe gaat het dan verder?

Je bent vrij in de keuze van je verhaal, tegelijkertijd zijn er wel een paar keiharde regels waar je je aan moet houden. Er is een deadline, in een paar maanden moet het boek geschreven worden. Het boek mag maar 96 pagina's tellen en moet voor kinderen tussen de 8 en 12 geschikt zijn.

Dus kies je een extra klein lettertype om je verhaal te laten drukken?

In vorige jaren is er vaak door voorgangers gesmokkeld met het lettertype, om toch een langer verhaal in 96 bladzijdes te vertellen. Dat wil ik niet. Ik weet hoe kinderen lezen, die doen eerst het boek even open. Als er teveel letters op een pagina staan, dan hebben ze er gewoon geen zin meer in.

Hoe hou je met die beperking rekening?

Ik moet een verhaal verzinnen dat te vertellen is in de beperkte ruimte, ik wil niet een tekort aan pagina’s voelen. Dus heb ik voor twee hoofdpersonen gekozen, voor de ontwikkeling van vier karakters zijn die hoeveelheid bladzijdes te weinig. En dan werk je het verhaal uit. Mijn hoofdpersonen zijn altijd net nog wat eigenwijzer, grappiger en bozer dan gewone kinderen.

Hoe ziet de Kinderboekenweek er voor je uit?

Op dinsdagavond begint het met het Kinderboekenbal, voor het eerst zonder kinderen. Het was altijd bijna een kinderpartijtje met limonade en veel snoep. Daar werd soms een beetje over gemopperd door de kinderboekenschrijvers. We schrijven dan wel voor kinderen, maar we zijn zelf volwassen. We hebben zelfs soms ook zin in een leuk volwassen gesprek met collega's zonder dat er kinderen rondrennen en om handtekeningen vragen.

Je moet bedenken dat het Kinderboekenbal aan de vooravond van de Kinderboekenweek wordt gehouden, wat betekent dat je in anderhalve week tijd duizenden kinderen ziet. Dan heeft het ook iets heel moois om een beetje rustig te gaan beginnen, samen met collega's. Tegelijkertijd, zo heftig als het er op het volwassen-boekenbal aan toe gaat, ik ben er twee keer geweest, dat zal wel niet.

Klinkt een beetje jaloers: Al die schrijvers die voor volwassenen schrijven, hebben 's avonds hun lezingen en kunnen elke ochtend uitslapen. Dat weten ze wanneer ze beginnen te drinken op het boekenbal. De kinderboekenschrijvers realiseren zich dat ze aan het begin van een marathon door heel Nederland staan, dat ze elke ochtend vroeg in de trein of in de auto zitten op weg naar scholen ergens in het land. Dat is een ander soort boekenbal dat wij hebben.

Tweet van schrijver Edward van de Vendel over het Kinderboekenbal in 2018

Hoe belangrijk is de Kinderboekenweek voor een schrijver?

Er wordt in die anderhalve week ontzettend veel aandacht aan kinderboeken besteed. En er zijn echt veel mensen die in de Kinderboekenweek een kinderboek kopen. De oplage van Haaientanden is ruim 330.000 exemplaren. Die oplage is adembenemend. Dat is ook heel gek voor een schrijver die het geschenk schrijft, je weet, dat is sowieso jouw meest gedrukte boek in je hele leven is.

Ze vergelijkt het haar eigen boeken waarvan de oplage twintig- tot dertigduizend stuks is. 'Iets waar ik heel tevreden mee ben.'

Hoe beleefde je als kind de Kinderboekenweek?

Net als zoveel kinderen mocht ik dan een boek uitzoeken. We woonden in het Benoordenhout en ik zie mezelf nog staan bij een boekhandel in de Van Hoytemastraat, langs de planken lopend om een boek uit te kiezen. Het was zo bijzonder dat je zomaar een boek cadeau kreeg. En nu mag ik het zelf schrijven. Een boekenweekgeschenk dat ik zelf vele malen heb herlezen is 'Het raadsel van de regenboog' van Jacques Vriens, een fijn avonturen-school verhaal.

Wat voor boeken las je als kind?

Ik hield veel van de klassieke Engelse en Amerikaanse schrijvers zoals Burnett van 'De geheime tuin', Edith Nesbit schrijver van 'Spoorwegkinderen' en L.M. Montgomery met de serie 'Anne van het groene huis'.

Schreef je veel op school, de Montessorischool Waalsdorp of op het Haganum?

Ik schreef alleen in de vakanties, buiten de vakanties had ik niet de ruimte in mijn hoofd om te schrijven. Elke zomervakantie, zelfs als ik de eerste week dacht, ik ga deze zomer niet schrijven, ik ga alleen aan het strand liggen, drong zich een verhaal aan mij op en zat ik de halve zomer achter de computer, tot mijn grote genoegen.

Schrijven was voor mij een soort speeltuin, waar ik volledig mijn eigen gang kon gaan, ontsnappen aan de werkelijkheid en avonturen beleefde en dat schreef ik op.

Hoe hou je de belangstelling van kinderen vast in een tijd waar het boek met telefoon en andere apparaten moet concurreren?

Mijn schrijfstijl is een filmische stijl met korte hoofdstukken en absolute cliffhangers. Dat is waar ik zelf ook van hou. Ik hoor van kinderen dat ze dat heel fijn vinden, en dat ze het boek niet weg kunnen leggen. Je moet inderdaad aardig wat uit de kast halen om de aandacht van wie dan ook vast te houden.

Anna denkt even na.

Maar dat vind ik ook juist leuk. Dit is mijn kans om een zo spannend mogelijk verhaal te verzinnen om mijn lezer op het puntje van zijn stoel te houden.

De Kinderboekenweek