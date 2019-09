Personeel Alrijne ziekenhuis gaat zondagsdiensten werken in strijd voor nieuwe cao

Personeel van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp heeft aangekondigd om op doordeweekse dagen zondagsdiensten te gaan werken, waardoor bepaalde behandelingen niet worden uitgevoerd. Het is een nieuwe stap in de strijd voor een nieuwe cao. Vrijdag heeft het personeel bij wijze van actie een kwartier buiten op de stoep van het ziekenhuis gestaan. Namens de helft van het personeel is een manifest aangeboden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Het is ziekenhuispersoneel bij wet verboden om te staken. Vandaar dat er in de afgelopen maanden in diverse ziekenhuizen verschillende andere acties zijn geweest. Al eerder werden in het Alrijne handtekeningen opgehaald om aandacht te vragen voor een betere cao. Vandaag staan de witte jassen dus op de stoep. In het manifest staat: 'Wij als medewerkers willen geen actie voeren, want bij alles wat we doen raken we indirect de patiënt. Maar gebeurt dit eigenlijk al niet? De nood is hoog in de zorgsector.'

Woensdagnacht zijn de laatste informele onderhandelingen over de cao weer stukgelopen. De bonden blijven bij hun eis van vijf procent loonsverhoging, aandacht voor de hoge werkdruk en vermindering van de regeldruk. Personeel van het Alrijne heeft de Raad van Bestuur gevraagd om hun eis van vijf procent te ondersteunen. Bij monde van Yvonne Wilders laat de Raad van Bestuur weten dat ze daar niet achter kan staan, omdat er een goed bod zou liggen en omdat er niet meer geld is. Daarop heeft het actiecomité aangekondigd dat er zondagsdiensten gewerkt gaan worden. Over de invulling daarvan wordt nog nagedacht.

