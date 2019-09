Financieel adviseur ontkent verduistering van erfenis voor goede doelen: 'Ik sta perplex'

Een 63-jarige financieel adviseur uit Den Hoorn, die wegens verduistering en belastingfraude is veroordeeld tot 26 maanden cel, blijft volhouden dat hij onschuldig is. De man zou een erfenis van 1,1 miljoen euro, die bedoeld was voor goede doelen, achterover gedrukt hebben. 'Ik heb helemaal niets verduisterd', stamelde hij vrijdag bij het gerechtshof in Den Haag. 'Ik sta perplex', zei hij over de rechtszaak.

De financieel adviseur heeft bij het gerechtshof hoger beroep aangespannen tegen het vonnis van de rechtbank. Die vond hem wel schuldig aan verduistering en belastingfraude, en bepaalde dat hij 26 maanden de cel in moet. Ook zou hij de 1,1 miljoen euro moeten terugbetalen.

De erfenis was bestemd voor het Rode Kruis, de Nierstichting Nederland, stichting Aap, de Nederlandse Hartstichting, de stichting Kat in Noord, en het Koninklijke Wilhelminafonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding. Het ging om de nalatenschap van een vermogende vrouw, die in haar testament had vastgelegd dat deze goede doelen als erfgenamen had aangewezen. De financieel adviseur uit Den Hoorn was door haar aangesteld als uitvoerder van haar testament.

Vastgoedproject mislukt

Voor haar dood sloot de financieel adviseur nog een lening af bij de vermogende dame van 1,1 miljoen euro. Toen ze overleed, zou hij de goede doelen niet hebben verteld dat ze opgenomen waren in het testament. Hij had het geld van de lening aan deze erfgenamen van de vermogende dame moeten terugbetalen. Omdat de goede doelen niet wisten dat ze in haar testament stonden, wisten de clubs ook niet dat ze geld konden opeisen bij de financieel adviseur.

De advocaat van de 63-jarige verdachte vertelde het gerechtshof vrijdag dat hij het geld netjes aan de clubs had willen betalen. Hij had de lening echter gestoken in een vastgoedproject in Frankrijk, maar dat project mislukte helaas. Daardoor was hij niet in staat tot terugbetaling van de erfenis. De advocaat wilde dat het hof twee mensen die betrokken waren bij het project in Frankrijk zou verhoren als getuigen. Maar dat verzoek is afgewezen. De financieel adviseur krijgt wel toegang tot zijn in beslag genomen administratie. Hij hoopt daarmee zijn onschuld aan te tonen.