Haagse agenten gaan vrijuit voor meineed en mishandeling

Drie agenten van de Haagse politie zijn vrijgesproken van meineed en mishandeling. De politiemannen hadden volgens het OM gelogen over de arrestatie van een man in een Haagse bar met behulp van een politiehond. Twee agenten zouden daarbij ook ongeoorloofd geweld gebruikt hebben tegen de arrestant. Ook dit is volgens de rechtbank niet bewezen.

Het OM eiste twee weken geleden bij de rechtbank tegen de drie agenten werkstraffen van 180 tot 240 uur. Een van de agenten zou ook een beroepsverbod moeten krijgen voor de duur van vijf jaar. Vrijdagmiddag maakte de rechtbank bekend dat de mannen van de beschuldigingen worden vrijgesproken. In een geval is er sprake is van ontslag van rechtsvervolging.

De drie agenten gingen op 21 januari 2018 's nachts met collega’s naar een bar aan het Paul Krugerplein in Den Haag. Hier zou een dreigende situatie zijn waarbij mogelijk een vuurwapen was betrokken. Een barmedewerkster wees de agent die als eerste naar binnen kwam naar een cafébezoeker die de problemen zou veroorzaken. Deze man werd door de agent tegen de vlakte gewerkt.

Politiehond

Naderhand schreven de agenten in hun proces-verbaal dat de arrestant zijn handen niet wilde laten zien. Die hand stak hij in een jaszak en hield hij bij een tasje. De agenten vreesden dat cafébezoeker naar een vuurwapen greep. Daarom was het volgens hen nodig om geweld te gebruiken en de politiehond in te zetten. Uit camerabeelden uit de bar bleek dat de cafébezoeker aan het begin van de politie-inval wel degelijk zijn handen liet zien.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de agenten niet alles scherp hebben kunnen zien in de bar. Ook zouden ze niet met opzet verkeerde informatie in hun proces-verbaal hebben gezet. De inzet van de politiehond was niet onrechtmatig, oordeelt de rechtbank, omdat de arrestant zich toch leek te verzetten tegen zijn aanhouding.

Beetwond

Een agent zou op het politiebureau Heemstraat in Den Haag bij de arrestant nog zijn voet hebben gedrukt op het been met de beetwond van de politiehond, wat leidde tot een pijnreactie bij de arrestant. Voor deze mishandeling is volgens de rechtbank ook te weinig bewijs.