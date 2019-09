Politieagent niet vervolgd voor doodschieten tiener bij Delftse coffeeshop

Schietpartij in Breestraat Delft in oktober 2018 | Foto: Regio15

Een politieagent die betrokken was bij een schietincident op 8 oktober vorig jaar in de Breestraat in Delft wordt niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. De agent schoot in de richting van de bestuurder en bijrijder van een scooter. De bijrijder, een jongen van 18 jaar en zoon van een politieagent, overleed kort daarna in het ziekenhuis. Volgens het OM is er geen grond om de politieambtenaar te vervolgen.

Op 8 oktober probeerden twee verdachten op coffeeshop The Game in de Breestraat te schieten. Toen ze ervandoor gingen op een scooter, schoot de politie. Later werd een 18-jarige man met een schotwond bij het LangeLand ziekenhuis in Zoetermeer gebracht. Hij overleed aan zijn verwondingen. Later werd een 21-jarige man uit Zoetermeer aangehouden.

De Rijksrecherche heeft in opdracht van het OM onderzoek gedaan naar het vuurwapengebruik van de agent. De conclusie van het OM is dat het schieten gerechtvaardigd was, omdat de politieagent dacht dat de bijrijder zijn doorgeladen vuurwapen op hem richtte met de bedoeling op hem te schieten. Ook was het geoorloofd om te schieten op vuurwapengevaarlijke verdachten die op de vlucht sloegen.

Vijf schoten gelost

Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer door een op de straatstenen afgeketste politiekogel is geraakt. De agent die schoot, verklaart dat hij vijf keer heeft geschoten.

De advocaat van de familie van het 18-jarige slachtoffer bijstaat wil op dit moment niet reageren op het nieuws.

