Groenendijk gooit 'berg zand' over fouten Ould-Chikh: 'Hij moet weten dat het niet kan'

Hij veroorzaakte in de uitwedstrijd tegen Feyenoord en de thuiswedstrijd tegen AZ tot twee keer aan toe een strafschop. In de laatstgenoemde wedstrijd werd hij als invaller binnen de lijnen gebracht en twintig minuten later werd hij alweer gewisseld. Tot dusver is het nog niet het seizoen van nieuwkomer Bilal Ould-Chikh. 'Hij is een jonge speler, hij moet hier van leren', reageert ADO-trainer Fons Groenendijk.

'Die fouten die hij maakt, mag je niet maken op dit niveau', vervolgt Groenendijk. 'Maar we hebben die jongen ook weer opgeraapt. Het is niet zo bij ADO dat als je zo’n fout maakt, dat je dan nooit meer mee doet. De wissel is al pijnlijk genoeg, dat vertelt al het hele verhaal. Daarna moet je er een berg zand over gooien en verder gaan. Hij moet alleen weten dat dit niet kan.'

Ould-Chikh zat er na de wedstrijd tegen AZ flink doorheen en stond na de wedstrijd de pers ook niet te woord. 'De volgende dag heb ik hem ook met rust gelaten. Je moet iemand ook wel eens in de luwte zetten en het laten verwerken. Want het heeft geen zin om een dag later erin te hakken', is Groenendijk van mening. 'Hij weet ook wel dat hij dit niet nog een derde keer moet doen. Hij is een jonge speler, hij moet hier van leren.'

'Kwartje laten vallen'

Groenendijk constateert dat ADO Den Haag na het vertrek van Sheraldo Becker heeft ingeleverd op diepte in het spel en ziet daar een rol voor Ould-Chikh weggelegd. 'Ik heb in de jeugd van Ajax met Sheraldo gewerkt. Van de tien ballen ging hij geen één keer diep. Daar ben ik mee aan de slag gegaan en dat werd toen vier/vijf keer op de tien ballen. Bij ADO werd dat zeven/acht.'

'Bilal heeft dat ook in zijn spel. Als je dat voor elkaar krijgt en het kwartje valt, dat spelers diepte moeten maken zonder bal, dan ben je op de goede weg. Dat is een aspect dat bij Ould-Chikh beter kan, omdat hij wel de snelheid heeft. Hij zou het kunnen brengen.'

LEES OOK: Voorbeschouwing FC Emmen – ADO: Groenendijk wijzigt één keer, Cibicki start