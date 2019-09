Klimaatmars zorgt voor vertraging bij Haagse bussen en trams

Reizigers met het openbaar vervoer in het centrum van Den Haag moeten vrijdagmiddag rekening houden met flinke vertragingen. Door de klimaatmars is het voor de HTM bijna onmogelijk om bussen of trams door het centrum te laten rijden. De verwachting is dat het tot 17.30 uur duurt voor het openbaar vervoer weer op tijd rijdt.

Een woordvoerder van de HTM vertelt dat tramlijnen 9, 15, 16 en 17 niet rijden door de klimaatmars. Ook buslijnen 22, 24 en 28 reden enige tijd niet in het centrum van de stad, maar die hinder is opgelost en de bussen rijden weer hun gebruikelijke route. 'Het is een aaneenschakeling van mensen en er is geen doorkomen aan', gaf de woordvoerder aan. Een trambestuurder van lijn 1 baalt van de situatie. 'We staan al even vast. Ik vind het zielig voor mijn klanten.' Ook tramlijn 1 rijdt inmiddels weer volgens de dienstregeling.

Het eindpunt van de klimaatmars is verplaatst van de Koekamp naar het Malieveld. De verwachting is dat de mars om 16.00 uur op de eindbestemming is, waarna HTM het openbaar vervoer weer op kan starten. Na de hervatting van de dienstregeling duurt het volgens de woordvoerder nog ongeveer anderhalf uur voor de dienstregeling weer helemaal op tijd rijdt.

Radio West-tram

De uitzending van Studio Haagsche Bluf op Radio West komt zoals elke vrijdagmiddag uit de tram. Presentator Tjeerd Spoor zou vrijdagmiddag de route van tramlijn 9 rijden. Volgens de trambestuurder wordt het inmiddels rustiger op het traject, maar mogelijk moet de route worden aangepast. Ook komt de uitzending niet vanuit de bestickerde Radio West-tram, omdat die tram technische problemen heeft.