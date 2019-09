KNVB zag het niet zitten in 'toptrainer' Edwin Grünholz: 'Drie keer afgewezen, dat hakt er wel in'

'Een toptrainer' noemt Aad de Mos hem, en Hans Kraay jr. is al even lyrisch: 'Uitstekende trainer, geef hem gelijk een contract voor drie jaar!' De complimenten zijn voor Edwin Grünholz (50), de Hagenaar die sinds dit voetbalseizoen trainer is van tweededivisionist Quick Boys.

Ook Dick Advocaat maakt er geen geheim van dat 'ie het ziet zitten in de coach, en de voormalig directeur van ADO Den Haag, Mattijs Manders, deed een aanbeveling bij de KNVB om Grünholz toe te laten tot de cursus Coach Betaald Voetbal. 'Bij ADO zagen ze me toen als toekomstig trainer van de club en drie jaar geleden wilden ze mij als assistent aanstellen van Zeljko Petrovic, maar die trainer koos uiteindelijk voor iemand anders', zegt Grünholz in TV West Sport.

'Ik overweeg om me weer aan te melden voor de opleiding Coach Betaald Voetbal, want ik wil verder groeien in het vak, maar ik twijfel want ik ben al drie keer door de KNVB afgewezen en dat hakt er wel in bij me. Wat Aad de Mos en anderen over me zeggen is fijn natuurlijk.'

'Ik word vaak aangesproken over waarom ik niet ben toegelaten maar het is gewoon niet uit te leggen. Ik werk hard en voldoe aan alle criteria, na de eerdere pogingen moet ik nu toch een kans krijgen van de KNVB’, aldus Grünholz, die in TV West Sport ook uitgebreid praat over z’n verleden als speler van ADO Den Haag en over zijn eerste periode als coach van Quick Boys.