Boeren klaar voor protest: 'Leg de bal nu maar eens bij de echt vervuilende sectoren'

Het regeringsbeleid met betrekking tot boeren komt voort uit de stikstofbesluit van de Raad van State. Volgens Hekman valt het mee met de invloed van de boeren op het milieu. 'Als je kijkt naar de grote chemiebedrijven. Die stoten veel meer uit dan wij boeren doen. Wij zetten ook stikstof om met onze gewassen. Wij hebben eigenlijk kringloopbedrijven.'

Op de website van Agractie, de organisatie achter het protest, staat dat er mogelijk ook 1250 landbouwvoertuigen naar Den Haag komen. Maar verreweg het grootste deel daarvan mag niet de stad in, zegt de woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke. Die tractoren moeten worden geparkeerd bij het stadion van ADO Den Haag. De vijf voertuigen die wel naar het Malieveld mogen, zijn restricties opgelegd. Die mogen niet op het grasveld rijden, maar alleen op de verharde wegen daar omheen. Dit om schade aan het Malieveld te voorkomen.

Staande demonstratie

De protesterende boeren laten echter al weten zich niet te zullen houden aan deze voorwaarden van de gemeente Den Haag. 'We hebben 2.5 hectare op het Malieveld, daar passen wel meer dan vijf tractoren op', vertelt Hekman. 'We komen eraan.'

Dat zou kunnen leiden tot een verkeersinfarct. Maar daar lijken de organisatoren niet mee te zitten. 'Zij moeten maar een oplossing verzinnen. Wij hebben het recht om te demonstreren. We hebben alles in overeenstemming met de politie voorbereid. Het is erg flauw dat we nu ineens naar het stadion worden geleid. We proberen het publieksvriendelijk te houden en ik denk dat we er wel met de gemeente uitkomen.'

Boontjes uit Kenia

Toch houdt de gemeente een slag om de arm. 'Het is uitgesloten dat wordt toegestaan dat ze door kunnen rijden', aldus de woordvoerder van Krikke. 'We gaan het zien, maar als het leidt tot een verstoring van de openbare orde is het aan de politie en het Openbaar Ministerie om op te treden.'

Hekman vertelt dat het protest ook in het voordeel van de burger is. 'Het gaat ook om veilig voedsel. Als straks de Nederlandse boeren weg zijn, krijg je boontjes uit Kenia met gewassenbeschermingsmiddelen die wij al lang niet meer mogen gebruiken.'

Er is sprake van een zogenaamde ‘staande demonstratie’. De boeren blijven op het Malieveld en gaan dus niet de stad in. Ze zullen ongeveer twee uur op het grasveld blijven. Van ongeveer 13.00 uur tot 15.00 uur.

In februari 2018 was er ook een actie van Groningse boeren in Den Haag. Die demonstreerden toen tegen gaswinning in hun provincie. Zij wilden hier met dertig tractoren van het Malieveld naar het Binnenhof rijden.Dat werd echter verboden door burgemeester Krikke. Zij ging vervolgens zelf met de actievoerders onderhandelen waarbij een compromis werd gesloten. Twee tractoren mochten doorrijden naar de Hofvijver.

