Den Haag wil dinsdag maar vijf tractoren toestaan bij Malieveld tijdens boerenprotest

Protest van Groningse boeren in de Haagse Binnenstad in februari 2018. | Foto: Regio15

Inmiddels hebben 7500 boeren aangegeven dat ze dinsdag naar Den Haag willen komen voor het protest. 'We durven eigenlijk geen cijfers meer te geven', zegt mede-organisator Danielle Hekman: 'Veel mensen komen ook op eigen houtje. Het wordt in ieder geval heel erg groot.' Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de boeren: 'Er komen mensen uit iedere hoek. Varkenshouders, akkerbouw, melkveehouders. Het is echt uniek dat we nu allemaal samenkomen.'

De boeren willen in Den Haag onder meer aandacht vragen voor het negatieve imago van hun beroep, maar ze protesteren ook tegen een halvering van de veestapel: 'Wij zijn als enige sector gekrompen met onze uitstoot. En dan willen ze dat we nog een keer halveren. Dat is niet eerlijk.' De manifestatie begint om 13.00 uur en duurt tot een uur of drie.

Restricties

Op de website van de organisatie staat dat er mogelijk ook 1250 landbouwvoertuigen naar Den Haag komen. Maar verreweg het grootste deel daarvan mag niet de stad in, zegt de woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke. Die tractoren moeten worden geparkeerd bij het stadion. De vijf die wel naar het Malieveld mogen, zijn restricties opgelegd. Die mogen niet op het grasveld rijden, maar alleen op de verharde wegen daar omheen. Dit om schade aan het Malieveld te voorkomen.

Verder is sprake van een zogenaamde ‘staande demonstratie’. De boeren blijven op het Malieveld en gaan dus niet de stad in.

Rondje Den Haag doen

De protesterende boeren laten echter al weten zich niet te zullen houden aan deze voorwaarden van de gemeente Den Haag. 'We hebben 2.5 hectare op het Malieveld, daar passen wel meer dan vijf traktoren op', vertelt Hekman.

Dat zou kunnen leiden tot een verkeersinfarct. Maar daar lijken de organisatoren niet mee te zitten. 'Zij moeten maar een oplossing verzinnen. Wij hebben het recht om te demonstreren. We hebben alles in overeenstemming met de politie voorbereid. Het is erg flauw dat we nu ineens naar het stadion worden geleid.'

Uitgesloten

Maar daar denkt de gemeente heel anders over. 'Het is uitgesloten dat wordt toegestaan dat ze door kunnen rijden,' aldus de woordvoerder van Krikke. 'We gaan het zien, maar als het leidt tot een verstoring van de openbare orde is het aan de politie en het Openbaar Ministerie om op te treden.'

In februari 2018 was er ook een actie van Groningse boeren in Den Haag. Die demonstreerden toen tegen gaswinning in hun provincie. Zij wilden hier met dertig tractoren van het Malieveld naar het Binnenhof rijden.

Verboden

Dat werd echter verboden door burgemeester Krikke. 'De straatjes en pleinen rond het Binnenhof zijn deels autovrij, autoluw en bovendien druk met winkelend en werkend publiek en dagjesmensen. Er lopen ook veel lijnen van het openbaar vervoer. Die situatie leent zich niet voor tientallen rijdende tractoren. De veiligheid en openbare orde kunnen dan onvoldoende worden gegarandeerd. Er dreigen dan ook problemen met het verkeer,’ stelde Krikke destijds.

Zij ging vervolgens zelf met de actievoerders onderhandelen waarbij een compromis werd gesloten. Twee tractoren mochten naar de Hofvijver.