Lex Immers na nederlaag in Emmen: 'Ik maak me nog niet druk'

De ervaren middenvelder was na de wedstrijd in conclaaf met de meegereisde supporters die teleurgesteld waren in het spel van de Haagse ploeg. 'Er zit emotie bij die jongens', zei Immers daarover. 'Dat is niet meer dan terecht. Die emoties hebben wij ook. Als speler wil je niet met 3-0 verliezen. Het is nog vroeg in de competitie. Dat probeerde ik ze uit te leggen.'

De nederlaag kwam hard aan bij ADO-coach Fons Groenendijk. 'Ik kijk niet met een lekker gevoel terug op dit verlies tegen een directe concurrent. We moeten realiseren dat we staan waar we staan en goed met elkaar praten. We zijn niet goed genoeg om zomaar even van Emmen te winnen.'

'Niet vanzelf gaan'

De komende weken staan de thuiswedstrijd tegen Ajax en twee uitwedstrijden tegen respectievelijk PEC Zwolle en Vitesse op het programma. Een zware klus voor het geplaagde ADO. 'Er zijn altijd wedstrijden dat we er in één keer wel kunnen staan', weet Groenendijk. 'Maar ik heb me zorgen wel uitgesproken. Het zal niet vanzelf gaan.'

