Percussie spelen met vluchtelingen tijdens open dag AZC

'Probeer hier maar eens iemand te vinden die voor de camera lacht en straalt. Dat gaat je niet lukken, ze hebben zulke nare dingen meegemaakt', zegt iemand tegen Omroep West bij binnenkomst op de open dag aan de Lange Kleiweg in Rijswijk.

Vluchtelingenkinderen en buren spelen samen in een speeltuintje, eten popcorn en laten zich schminken op een geïmproviseerde markt. Een workshop percussie werkt op de lachspieren van bewoners en bezoekers die zij aan zij een opzwepend ritme leren. Maar inderdaad, zodra het gesprek met vluchtelingen dieper gaat dan trommelen en lekkere hapjes, betrekt het gezicht van de vluchtelingen en zie je de zorg die ze meedragen.

'Begrip voor elkaar'

Zo ook bewoner Ahmed uit Egypte. Hij is drie jaar geleden naar Nederland gevlucht. Ahmed was mensenrechtenadvocaat in zijn eigen land. 'Het regime in Egypte houdt niet van inwoners die voor hun rechten opkomen of voor het recht van anderen.' Hij dreigde opgepakt te worden en te verdwijnen. Ahmed is blij met de open dag. 'Het is belangrijk dat bewoners mixen met de inwoners van Nederland. Dat zorgt voor begrip voor elkaar.'

Een stalen trap omhoog leidt naar de eerste verdieping van een wooncomplex. 'Dit is mijn slaapkamer', wijst Ahmed naar links. 'We slapen met drie mannen op een kamer. Sorry voor de troep', zegt hij verontschuldigend. De enige andere ruimte is een woonkamer met open keuken, waar een bank en een tv instaan. De ruimte is sober en praktisch ingericht en heeft kale muren waardoor de gezelligheid ontbreekt.

'Fantastisch ontvangst'

Tussen woningen staan kraampjes waar vluchtelingen uit Eritrea, Syrië, Jemen, Koerdistan en West-Afrika speciale hapjes uit hun land aanbieden. In andere marktkramen laten vrijwilligers en vluchtelingen zien wat ze op het AZC doen, zoals het repareren van fietsen en het zetten van henna tatoeages.

Open dag bij het AZC in Rijswijk. | Foto: Omroep West

'Wat een fantastisch ontvangst', zegt een bezoekster uit Delft enthousiast. 'Het komt goed georganiseerd over en je krijgt bij binnenkomst veel informatie en een kop koffie.' Een andere bezoeker smult van een pannenkoekje met groenten uit Eritrea: 'Ik was benieuwd hoe het er nou aan toe gaat hier binnen de hekken. Het is jammer dat dit soort opvang nodig is, maar het is fijn dat we dit kunnen bieden.'

'Taal leren beheersen'

Ahmed heeft veel AZC's gezien, van Friesland tot Rijswijk. Binnen een jaar hoopt hij zekerheid te krijgen over zijn verblijfsvergunning. Of hij ook hier in Nederland advocaat wil worden? 'Dan moet ik nog wel een jaar of zeven studeren, ik moet eerst de taal en het jargon goed leren beheersen.'

Omroep West zendt zondag een herhaling van de Westdoc 'De weg naar succes' uit. In de documentaire wordt de Syrische vluchteling Tawfeeq Mousa gevolgd. De Westdoc is tussen 12.00 uur en 20.00 uur te zien op TV West en wordt ieder uur herhaald.