Themapark De Westlandse Druif stopt eind van het jaar

Een van de redenen voor de sluiting is dat de opbrengst van De Westlandse Druif onder druk staat. Verder daalt het aantal vrijwilligers en stijgt de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers die overblijven. Ook een toename in de productie-eisen is reden om op 31 december de deuren te sluiten. Een toekomst in afgeslankte vorm ziet het bestuur niet zitten omdat de kosten in dat geval niet op wegen tegen de opbrengst van de druiven. Door het besluit komt er een einde aan 18 jaar De Westlandse Druif.

De vrijwilligers kregen het nieuws vrijdag op een speciaal georganiseerde bijeenkomst te horen. Hun werk voor De Westlandse Druif houdt op maar er wordt met de vrijwilligers gesproken en gevraagd of ze zich op een andere manier willen inzetten voor de druiventeelt, laat het bestuur aan Omroep West weten.

Toekomst

Het bestuur is met verschillende partijen in gesprek om te kijken of de activiteiten naar een andere locatie kunnen verhuizen.