Ter Leede pakt in slotminuut een punt, ook Lisse en Westlandia spelen gelijk

Ter Leede heeft ternauwernood gelijkgespeeld in de derde divisie tegen Odin'59. In Sassenheim werd het 2-2 dankzij een late goal van Robert Steemers. Ook FC Lisse moest zaterdagmiddag de punten delen. In Harderwijk speelde de ploeg van trainer Robert de Ruiter met 1-1 gelijk tegen VVOG.

In Sassenheim opende Sietse Brandsma na iets meer dan een kwartier voetballen de score voor Odin '59 tegen Ter Leede. Hij volleerde een voorzet van links knap achter doelman Michael Bekkers. Oud-Rijnsburgse Boys-spits Jayson Halman had de bezoekers na die openingstreffer al vrij rap op 0-2 kunnen zetten. Hij miste één-op-één met de Sassenheims goalie.

Na de rust bracht Ter Leede-aanvaller Robert Steemers met een prachtige omhaal de thuisploeg op gelijke hoogte. Hoewel de Sassenheimers het meeste balbezit hadden, creëerde Odin '59 de meeste kansen. Jurjen Dikker zette drie minuten voor tijd de bezoekers op een 1-2 voorsprong.

Terwijl de ploeg uit Heemskerk dacht met drie punten uit Sassenheim te vertrekken, was het opnieuw Steemers die voor Ter Leede wist te scoren. Via een snoekduik zette hij de eindstand van 2-2 op het scorebord. De promovendus van trainer Steef Roodakkers is terug te vinden in het linkerrijtje.

Jaap Zwetsloot

FC Lisse kwam in Harderwijk niet verder dan een 1-1 tegen concurrent VVOG. Na een half uur spelen miste Jaap Zwetsloot namens de Lissenaren een grote kans op de 0-1. Niet veel later scoorde de aanvaller van FC Lisse alsnog. Hij kon dit doen na goed voorbereidend werk van Kubilay Köylü. In de tweede helft bracht Tim Muller VVOG op gelijke hoogte.

In de slotfase waren de bezoekers nog op jacht naar de drie punten. Zowel Oussama Siali als Jeffrey Kleijbroek konden hun kansen voor FC Lisse niet promoveren tot een doelpunt. Voor de Lissenaren is de puntendeling in Harderwijk het eerste gelijkspel van het seizoen.

2-0 voorsprong weggegeven

Zondag-derdedivisionist Westlandia kwam zaterdag al in actie. In Echt, bij EVV, stond het een kwartier voor tijd 0-2. Maar de Naaldwijkers gaven de voorsprong uit handen en speelden toch nog met 2-2 gelijk.

Scoreverloop Ter Leede - Odin '59: 2-2 (0-1)

0-1 Brandsma

1-1 Steemers

1-2 Dikker

2-2 Steemers

Scoreverloop VVOG - FC Lisse: 1-1 (0-1)

0-1 Zwetsloot

1-1 Muller

Scoreverloop EVV - Westlandia: 2-2 (0-1)

0-1 Steve van Kesteren

0-2 Bransen

1-2 Kochanowski

2-2 Beelen

