Scheveningen van de nul af maar verliest van de Uien, Noordwijk onderuit tegen Kozakken Boys

Kozakken Boys heeft Noordwijk op de eerste nederlaag in de tweede divisie getrakteerd. In eigen huis verloor de ploeg van trainer Kees Zethof met 2-5 van de Brabanders. Die eindstand stond ook op het bord na negentig minuten voetballen op Houtrust. Rijnsburgse Boys won met die cijfers van thuisploeg Scheveningen. Wel maakte Scheveningen de eerste twee doelpunten van dit seizoen.

Rowdy van der Putten had de eer om de eerste Scheveningse treffer na 455 minuten tweede divisievoetbal te maken. Na vijf minuten voetballen in de kustplaats liet hij de bekende scheepshoorn zijn kenmerkende geluid maken.

Van die voorsprong kon Scheveningen niet lang genieten. Na een half uur maakte Dani van der Moot alweer gelijk. Hij lobde de bal over Scheveningen-doelman Wesley Zonneveld heen. Via Mehmet Aldogan was de hekkensluiter in de tweede divisie nog wel twee keer dicht bij een voorsprong. Hij miste echter van dichtbij.

Bal gaat los

Na rust ging het bal pas echt los in Scheveningen. Eerst maakte Tim Peters de 2-1 voor Scheveningen. Daarna was het woord aan 'de Uien'. Via doelpunten van opnieuw Van der Moot en Jeroen Spruijt kwamen de mannen van Henk Wisman op voorsprong op Houtrust: 2-3.

Scheveningen legde zich niet neer bij een nederlaag en ging op jacht naar de gelijkmaker. Het doelpunt viel echter aan de andere kant. Het was Van der Moot die zijn derde van de middag tegen de touwen schoot. Marc Magan maakte met de 2-5 uit een schitterende vrije trap aan alle illusies voor Scheveningen een einde.

Noordwijk - Kozakken Boys

Yasin Ouja was de eerste helft de grote plaaggeest van Noordwijk. Hij trof twee keer doel in de eerste twintig minuten. Vooral zijn tweede goal was een plaatje. Hij schoot een vrije trap strak in de kruising.

Na de 0-3 van de Brabanders leek de wedstrijd gespeeld. Door twee snelle Noordwijk-treffers keerde de spanning halverwege de tweede helft echter terug. Dylan Rietveld schoot de 1-3 op het scorebord en Thomas Reynaers maakte uit een vrije trap de 2-3.

Eerste verlies Noordwijk

Kozakken Boys rechtte de rug weer na de twee tegengoals en liep tegen het einde van de wedstrijd uit naar een 2-5 voorsprong. Het is de eerste nederlaag van Noordwijk in de competitie. Kozakken Boys was simpelweg een maatje te groot voor de trotse debutant.

Scoreverloop Scheveningen - Rijnsburgse Boys: 2-5 (1-1)

1-0 Van der Putten

1-1 Van der Moot

2-1 Peters

2-2 Van der Moot

2-3 Spruijt

2-4 Van der Moot

2-5 Magan

Scoreverloop Noordwijk - Kozakken Boys: 2-5 (0-2)

0-1 Ouja

0-2 Ouja

0-3 Conrad

1-3 Rietveld

2-3 Reynaers

2-4 Van der Laan

2-5 Mekkaou

