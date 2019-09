Oproep commissaris van de koning na moord advocaat: ‘Zet je in voor democratische rechtsstaat'

'Het is zaak onze democratie zo vorm te geven dat onze inwoners zeggen: ja, die democratie is ook van mij', zei Smit vrijdagavond in het Haags Openbaar Vervoer Museum in Den Haag. Hij noemde de moord op Wiersum - de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces rond crimineel Ridouan Taghi - 'een ongekende aanslag op onze maatschappij'.

Naast deze boodschap was de jaarlijkse Statenontmoeting vooral bedoeld om te netwerken, zeggen de aanwezigen. 'Ik ga zometeen praten met iemand van een groot bedrijf. Ik kom hier mensen van waterschappen tegen, mensen uit allerlei gemeentes, universiteiten. Het is het moment om contacten aan te halen en wellicht een afspraak te maken voor een verdergaand gesprek', zegt Smit.

'Grote netwerkbijeenkomst'

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag beaamt dat. 'Het is niet alleen contacten met de provincie Zuid-Holland, het zijn ook alle andere burgemeesters, colleges. Het is een grote netwerkbijeenkomst en dat is heel belangrijk.'

Ook burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft benadrukt het belang van een bijeenkomst als dit. 'Als je echt iets nodig hebt in het openbaar bestuur, ben je eigenlijk een beetje te laat als je moet nadenken: wie moet ik daar voor hebben en hoe kom ik daar mee in contact? Je moet gewoon contact hebben en dan moet je zeggen: die ga ik eens even bellen. Op zo'n bijeenkomst als dit praat je met elkaar,het is ook heel gezellig je deelt dingen met elkaar. Maar het is ook zorgen dat je gewoon je netwerk op orde houdt voor het werk dat je doet, en dat doe je in het belang van mensen in de stad en de dorpen.'

Landelijke politiek

Bij de Statenontmoeting was ook de landelijke politiek vertegenwoordigd, zo waren Tweede Kamerleden Martin Wörsdörfer (VVD) en Chris van Dam (CDA) op de bijeenkomst aanwezig. Het was niet alleen een onderonsje van politici, maar ook partners uit de regio kwamen op de Statenontmoeting af. Zo waren directeuren Bert Mooren (VNO-NCW), Jaap Bierman (HTM), Bert Klaver (Rijnmond) en Gerard Milo (Omroep West) van de partij.

LEES OOK: Jaap Smit herbenoemd als commissaris van de koning