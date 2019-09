Dode meeuwen in Hofvijver mogelijk vergiftigd: 'We houden overal rekening mee'

'We kregen zaterdagmiddag rond half vijf de eerste melding van vijf zieke zilvermeeuwen in de vijver', vertelt een woordvoerder van de vogelopvang. 'Een uurtje later volgden er nog twee. Van de zeven meeuwen die bij ons zijn binnengebracht zijn er inmiddels twee overleden, en met een gaat het nog steeds slecht. De andere vier zijn gelukkig wel opgeknapt, maar omdat we niet weten wat er is gebeurd met ze houden we die nog wel hier voor verdere behandeling.'

Het is nog niet duidelijk wat er met de vogels is gebeurd, maar omdat het om een grote groep meeuwen in een keer gaat, houdt de vogelopvang er rekening mee dat de vogels zijn vergiftigd. 'We vermoeden dat ze vergiftigd zijn, maar we weten dat niet zeker, daar wordt nu nog onderzoek naar gedaan. Het is voor de behandeling wel een probleem dat we niet weten wat er met ze is gebeurd, dus we houden nog overal rekening mee.'

