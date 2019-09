Basketballers ZZ Leiden openen seizoen met moeizame zege op Feyenoord

De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de eerste competitiewedstrijd in de Dutch Basketball League gewonnen. In Rotterdam werd Feyenoord met 79-82 verslagen. Een goed begin van het nieuwe seizoen voor ZZ Leiden, dat vorige week nog naast de Supercup grijpte.

De start van de wedstrijd was goed van Leiden en de ploeg van Rolf Franke nam al snel de leiding in Rotterdam. Vanaf het tweede kwart bood Feyenoord wat meer tegenstand, om vervolgens in het derde kwart het initiatief over te nemen.

Op een bepaald moment stonden de Rotterdammers tien punten los van de Leidenaren. In het vierde kwart zette Leiden echter nog een slotoffensief in, waardoor de gasten alsnog met de punten ervandoor gingen. Jarvis Williams was de Leidse man in vorm. De Amerikaan tekende voor 25 punten, 8 rebounds, 3 steals, 2 blocks en 2 assists.

