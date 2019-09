'Lalala Leiden': Alles wat je moet weten over de viering van Leidens Ontzet

Wat wordt er gevierd?

Leiden werd op 3 oktober 1574 bevrijd van de Spaanse belegering. De Spanjaarden omsingelden de stad met als doel de Leidse bevolking uit te hongeren. Dit leek een succesvolle tactiek te zijn, tot de geuzen de dijken bij Rotterdam doorstaken. Het water kwam bij Leiden zo hoog te staan dat de Spaanse legers moesten vluchten en Leiden ontzet kon worden van de Spaanse belegering.

Het eerste eten dat door de uitgehongerde Leidse bevolking - volgens de overlevering - werd gevonden na de bevrijding was een pannetje hutspot dat door de Spanjaarden was achtergelaten. De geuzen kwamen na het vertrek van de Spaanse legers naar Leiden en brachten 'haring ende wittebrood' met zich mee. De herdenking van deze gebeurtenissen is de huidige 3 oktober-viering. Dit jaar staat de viering in het teken van 'jong geleerd'.

Wat is er te doen?

De festiviteiten beginnen al op woensdag 2 oktober. Wij hebben vijf hoogtepunten voor je op een rij gezet:

1. De traditionele kermis gaat op 2 oktober van start. Als een lint gaat deze door het centrum van Leiden. Terug van weggeweest is de Bungee Katapult op het Schuttersveld. Voor de kleine kermisliefhebbers is er de Reis door Toverland, terwijl de drie hoogste attracties op de Lammermarkt staan.

2. Bij Leidens Ontzet hoort hutspot. Dus is er woensdagavond de traditionele Grote Hutspotmaaltijd op de Hooglandse Kerkgracht. Vanaf 17.00 uur genieten duizenden mensen van deze avondmaaltijd.

3. Het uitreiken van de haring gebeurt donderdagochtend tussen 07.30 en 09.30 uur bij De Waag. Het is voor Leidenaren een sport geworden om hier als eerste bij te zijn, dus de eerste mensen staan al om 05.00 uur te wachten tot De Waag haar poorten opent.

4. Zoals elk jaar trekt er ook donderdagmiddag weer een bonte stoet praalwagens door de binnenstad tijdens de Grote Optocht. Praalwagens en bijzondere acts uit binnen- en buitenland worden geflankeerd door heel veel Leidse figuranten. De optocht start om 13.00 uur op de Zoeterwoudesingel en eindigt om 15.00 uur op de Hoge Rijndijk ter hoogte van de Burggravenlaan.

5. Na twee dagen vieren en herdenken wordt het feest afgesloten met een grote vuurwerkshow. Het spektakel in het Ankerpark begint om 23.30 uur en duurt een kwartier. Na afloop van deze show zal de rust in de stad langzaam terugkeren.

Voor het volledige programma kijk je hier.

Wat is er nieuw?

Leidens Ontzet werkt dit jaar met statiegeldbekers. Deze bekers en pitchers zijn bij elke horecaondernemer in de openbare ruimte te koop en weer in te leveren. Volgens de organisatie is Leidens Ontzet het eerste evenement in Nederland waar in de hele stad met een systeem van statiegeldbekers wordt gewerkt. Met de maatregel moet voorkomen worden dat feestgangers hun lege bekers op de grond gooien, maar dat deze hergebruikt worden en zo voor minder afval zorgen.

Reisinformatie

Leiden is per auto bereikbaar via onder meer de A4 en de A44. Ondanks dat er extra verkeersmaatregelen worden genomen om het verkeer zo goed mogelijk door de stad te leiden kunnen er door afsluitingen en omleidingen (zie onder) lange files in de stad ontstaan. Bovendien zijn diverse parkeergelegenheden in het centrum afgesloten door alle festiviteiten. Automobilisten kunnen hun auto tot en met vrijdag het beste buiten de singels parkeren.

Bezoekers van het Leidens Ontzet wordt aangeraden om met het openbaar vervoer naar Leiden te komen. Vanuit Den Haag gaan er zowel vanaf Centraal Station als Holland Spoor ongeveer elk kwartier treinen naar Leiden, terwijl deze vanuit Alphen aan den Rijn elk half uur gaan.

Fietsers moeten goed kijken waar ze hun fietsen neerzetten. Rondom het kermisterrein, de feestelijke warenmarkt en andere evenementenlocaties worden de fietsenrekken verwijderd. Die worden maandag 7 oktober weer teruggeplaatst.

Wegafsluitingen

De volgende wegen worden afgesloten vanwege alle festiviteiten:

- Hooglandse Kerkgracht op 2 oktober van 09.00 tot 21.00 uur.

- Breestraat van 2 oktober 06.00 uur tot 4 oktober 06.00 uur.

- Kaasmarktterrein en route: Pelikaanstraat, Haarlemmerstraat, Prinsessekade, Bostelbrug, Kort Rapenburg, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Steenschuur (noordzijde), Van der Werfpark, Doezastraat, Jan van Houtkade, Geregracht (Jan van Houtmonument), en i.v.m. ontbinding Taptoe: Oranjeboomstraat hoek Levendaal en Sint Jorissteeg op 2 oktober van 15.00 tot 22.00 uur.

- Fruinlaan, Zoeterwoudsesingel, Witte Singel, Noordeindeplein, Noordeinde, Breestraat, Hogewoerdsbrug, Korevaarstraat, Levendaal, Plantagelaan, Utrechtsebrug, Hoge Rijndijk, Burggravenlaan op 3 oktober van 10.00 tot 17.30 uur.

De wijken Groenhoven en Vreewijk zijn tijdens het passeren van de Grote Optocht langs de Witte Singel niet voor het verkeer bereikbaar. Brandweer en ambulancediensten hebben altijd vrije doorgang naar de wijken.



Leidens Ontzet bij Omroep West

Wil je niks van het Leidens Ontzet missen? Luister dan 3 oktober naar Radio West, houd Omroepwest.nl in de gaten en kijk 's avonds naar het TV West Nieuws.

