Bij hockeydames HGC kan er weer geen lachje vanaf; alleen HDM doet goede zaken

De eerste zege van het seizoen is binnen voor de hockeydames van HDM. Het duel met promovendus Victoria werd door twee late doelpunten van Tessa Beetsma en Pien van Nes in het voordeel van de Haagse dames beslist (2-0). Bij HGC kon er opnieuw geen lachje vanaf dit weekend. De Wassenaarse ploeg mocht weer geen punten bijschrijven na een 1-5 nederlaag tegen Kampong.

HGC ging de rust in met een 0-2 achterstand en was op dat moment nog niet verslagen. Nienke Keijser bracht met de aansluitingstreffer de spanning ook al vroeg in het tweede bedrijf weer terug in het duel. De aanwezige toeschouwers gingen er even goed voor zitten, maar zagen dat Kampong het initatief na de 1-2 weer overnam en vrij eenvoudig de zege binnenhaalde.

Afgelopen vrijdag kwamen de twee damesploegen uit onze regio ook in actie. HGC ging toen tegen SCHC ook al behoorlijk af. Ondanks een snelle voorsprong werd het maar liefst 6-1 voor de thuisploeg. HDM verloor met 3-0 van Den Bosch.

Heren

In de hoofdklasse heren moest HGC zondag de volle mep overlaten aan koploper én landskampioen Bloemendaal. Op bezoek bij de Noord-Hollanders kregen de Wassenaarders in de 28e en 34e minuut de eerste twee doelpunten om de oren. Er was nog voldoende tijd om iets terug te doen, maar daar slaagde HGC niet in. Sterker: Bloemendaal liep uit naar 4-0.

Jorrit Croon, oud-speler van HGC, speelde niet mee tegen zijn oude ploeg. Hij is herstellende van een schouderblessure. Sinds het seizoen 2018/2019 speelt hij in het oranje van Bloemendaal.

Nederlaag

Het Haagse Klein Zwitserland hield geen punten over aan het duel met Den Bosch. De Brabanders wonnen met 2-0. Vorig seizoen gingen de Hagenaars ook al twee keer onderuit in de ontmoetingen met de Bosschenaren.