Nieuw leven voor watertoren Pietje Potlood

'Pietje Potlood', zo wordt de 58 meter hoge watertoren in buurtschap De Meije (Nieuwkoop) liefkozend door streekgenoten genoemd. In 1931 wordt de toren gebouwd en blijft al die tijd in dienst voor de berging van water. Maar aan die functie komt nu dus een eind. Voor bewoners uit de omgeving is de toren een begrip.

'Vroeger als kind liep ik ook al langs deze watertoren. Pietje Potlood, dat is een begrip hier', zegt een 71-jarige dame die aan het wandelen is. Het rijksmonument is ook herkenningspunt voor fietsers en mensen die er met een bootje varen.

Hoe komt Pietje Potlood aan zijn naam?

Hoe de toren precies aan zijn naam is gekomen is niet helemaal duidelijk. Bewoners denken dat het te maken heeft met de vorm van de watertoren: een ranke rechte toren met een spitse punt erop. Het lijkt een beetje op een potlood, vandaar. Maar waar de naam Pietje dan vandaan komt, dat weet niemand te vertellen.

Pietje Potlood heeft het lang volgehouden. Het zou de laatste watertoren in het Groene Hart zijn die nog in gebruik is voor waterberging. Maar de eigenaar, waterbedrijf Oasen, wil er nu vanaf. En dus moet er een nieuwe eigenaar en bestemming voor het monumentale bouwwerk worden gevonden.

Nieuwe bestemming voor Pietje Potlood

Een uitkijktoren lijkt mij prachtig, want reken maar dat je ver weg kijkt, zegt de vrouw die aan het wandelen is. Haar man ziet dat ook wel zitten, al vreest hij wel voor een toeloop. 'In de directe omgeving is niet echt plek om te parkeren. Bovendien denk ik dat de buurt ook niet zit te wachten op veel volk dat op de toren afkomt. Dan wordt het te druk.'

Andere ideeën zijn ook al voorbij gekomen, zoals een klimtoren of een restaurant in de toren. Maar vooralsnog zijn er geen concrete plannen voor het nieuwe leven van Pietje Potlood. In ieder geval moet de nieuwe eigenaar niet iemand zijn met hoogtevrees.