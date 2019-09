Wedstrijd na 1 minuut gestaakt, voetballer ligt 3 kwartier op ambulance te wachten

MMO speelde zaterdag uit tegen SV Bernardus in Hazerswoude-Rijndijk. 'Na één minuut spelen kwam ik in botsing met de tegenstander', vertelt Jelle een dag later. 'Ik zag hem niet aankomen, ik was zo geconcentreerd op de bal.' Kermend van de pijn belandt hij op de grond. 'Het deed wel zeer ja. Ik had ook last van mijn nek, dus ik mocht van mijn verzorger niet opstaan.'

De ambulance werd gebeld, maar het duurde even voordat die er was. De ziekenwagen was naar de verkeerde club, zijn thuisclub MMO in Hoogmade, gereden. 'Het duurde drie kwartier', zegt Jelle. 'Toen ze er waren mocht ik vrij snel opstaan, met de zenuw in mijn nek bleek niet veel aan de hand.'

'Beetje raar'

Eenmaal in de ambulance werd duidelijk dat het om een gebroken sleutelbeen ging. 'Ik kreeg te horen dat het niet levensbedreigend was en dat ik niet met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd mocht worden.' Jelle werd op de parkeerplaats afgezet bij de auto van de verzorger van de club. 'Het was wel een beetje raar, eerst waren ze op het verkeerde adres en daarna moest ik ook nog zelf naar het ziekenhuis.'

Toch snapt hij de motivatie van de ambulancebroeders wel. 'Het is begrijpelijk. Als iemand een hartaanval krijgt, ben ik minder belangrijk, dan moeten ze daar naartoe.' Jelle blijft er nuchter onder. 'Zo gaat dat nou eenmaal, je kan er niks aan doen.' Hij lacht. 'Het was wel apart dat we even later tegelijk met de ambulance bij het ziekenhuis aankwamen.'

Wedstrijd gestaakt

Omdat het drie kwartier duurde voor de ambulance er was, werd de wedstrijd door de scheidsrechter gestaakt. Hoe het nu met hem gaat? 'Best goed, ik heb pijnstillers, dus de meeste pijn is weg.' Hij heeft geen boze gevoelens naar de tegenstander. 'Hij heeft me een berichtje gestuurd, dat vind ik netjes.'

Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden was zondagavond niet bereikbaar voor een reactie.