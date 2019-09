'Politiechef naar huis gestuurd na beschuldigingen seksuele intimidatie'

De teamchef van politie Haarlemmermeer is naar huis gestuurd omdat hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat meldt NRC. Hij zou een weggepeste hoofdagente van bureau Hoefkade in Den Haag seksueel hebben geïntimideerd.

Volgens de krant bestaat het vermoeden dat de politiebaas zich schuldig maakte aan aanranding en het appen van seksuele voorstellen naar de vrouw. 'Het klopt dat er iemand naar huis is gestuurd', bevestigt een woordvoerder van politie Noord-Holland. 'Hij is naar huis gestuurd omdat er een oriënterend onderzoek is ingesteld. We gaan kijken wat er aan de hand is.' Volgens de woordvoerder is er een melding gedaan van ongewenst gedrag.

De teamchef - die eerder zelf ook jarenlang in Den Haag bij de politie werkte - ontfermde zich volgens NRC over de hoofdagente die sinds maart onder zijn leiding werkt nadat ze bij politiebureau Hoefkade werd weggepest. Ze kwam in moeilijkheden nadat ze melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. De teamchef beloofde haar een veilige werkomgeving in de Haarlemmermeer.

Ziek thuis

Vervolgens zou hij de agente seksueel hebben geïntimideerd. Ze vertelde collega's dat ze zich zo bedreigd voelde dat ze niet meer alleen naar de wc durfde. Volgens de krant zit ze nu ziek thuis. De politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen en geeft aan inhoudelijk verder geen commentaar te geven. Ook kan hij niet vertellen voor welke periode de teamchef naar huis is gestuurd. 'Dat hangt van het onderzoek af.'

Het is de tweede teamleider binnen een week die door de politie naar huis wordt gestuurd naar aanleiding van een debat over discriminatie en seksisme binnen de politie. Vorige week werd bekend dat de teamchef van de politie in Leiden tijdelijk thuiszit vanwege een onderzoek naar een 'verstoorde werkverhouding'.

LEES OOK: 'Rotte appels politiebureau Hoefkade overgeplaatst'