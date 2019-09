Bertens in twee sets naar derde ronde in Beijing

Kiki Bertens heeft zich maandagmorgen in twee sets geplaatst voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Beijing. De Wateringse versloeg Dayana Yastremska in twee sets: 7-6 en 6-3.

Bertens is in China als achtste geplaatst in Beijing en versloeg in de eerste ronde al de Kroatische Donna Vekic. Tegen de Oekraïnse Yastremska had Bertens het alleen lastig, maar in de tiebreak trok de Wateringse toch aan het langste eind. Een break aan het einde van de tweede set bezorgde Bertens de zege. Het was het eerste onderlinge duel van Bertens en Yastremska.

In de achtste finale komt Bertens uit tegen de winnares van het duel tussen de als tiende geplaatste Angelique Kerber en de Sloveense Polona Hercog. Bertens zal dinsdag of woensdag opnieuw in actie komen in Beijing.

WTA Finals

Op de wereldranglijst hield Bertens ondanks haar vroege uitschakeling in het Chinese Wuhan vorige week haar achtste positie op de wereldranglijst vast. Het grote doel voor de Wateringse in de slotmaanden van het seizoen is plaatsing voor de WTA Finals in Singapore. Aan dit prestigieuze toernooi, wat op 27 oktober begint, mogen alleen de acht beste tennissters van het jaar mee doen.

Op dit moment staat Bertens tiende op de ranglijst over 2019, en de Wateringse moet dus nog twee plaatsen zien te stijgen. Na Beijing is er alleen nog de mogelijkheid om bij het toernooi in Moskou punten te scoren. Die mogelijkheden om de Finals te halen zijn er zeker nog, want de tennissters staan dicht bij elkaar. Alleen Ashleigh Barty en Karolina Pliskova zijn op dit moment zeker van deelname in Singapore. Bovendien komt Serena Williams, de nummer van de ranglijst, dit jaar mogelijk niet meer in actie. Vorig jaar eindigde Bertens als negende op de jaarranking, maar mocht ze toch voor het eerst meedoen aan de WTA Finals door een blessure van Simona Halep. De Roemeense kampt ook dit jaar met een rugblessure, en het is nog niet zeker dat Halep aan het eindejaarstoernooi mee kan doen.

Goed nieuws voor Haase

Voor Robin Haase was er wel goed nieuws, want hij maakte een einde aan zijn daling op de wereldranglijst. De Hagenaar bereikte vorige week in Florence de kwartfinale van het Challenger-toernooi. Door deze prestatie steeg de 32-jarige tennisser vier plaatsen en vindt hij zichzelf terug op de 153e plek.