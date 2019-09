Geen vreugdevuren in Delft met oud en nieuw: 'Wij laten het er niet bij zitten'

Voor burgemeester Van Bijsterveldt zijn de brandstapels al jaren een bron van zorg, vertelt de woordvoerder, die aangeeft dat het verbod niets te maken heeft met de vonkenregen op Scheveningen van afgelopen oud en nieuw. 'Sinds haar aantreden drie jaar geleden is de burgemeester al met de vuurhaarden bezig. De stapels waren te hoog en er werd materiaal gebruikt dat niet mocht', legt de woordvoerder de beslissing uit.

De jongeren die het vreugdevuur organiseren zijn het niet met de beslissing eens en hebben al een boze brief geschreven naar de gemeente. 'De gemeente probeert al tien jaar deze mooie traditie uit Delft te laten verdwijnen. Na de vliegende vuurzee over Scheveningen zien ze gelijk een kans om het daar op te gooien en het gelijk te verbieden', zo schrijven de jongeren die zich de BrasBoys noemen naar de Brasserskade waar jaarlijks een van de vreugdevuren brandt.

Vreugdevuur in Delft | Foto: Michael Smithuis

Veiligheidseisen

Volgens de woordvoerder van de burgemeester is er geen sprake van een verbod, maar moeten organisaties vanaf nu een evenementenvergunning aanvragen. 'Organisatoren moeten dan een plan inleveren en aan de veiligheidseisen voldoen. Het is echt niet dat de burgemeester een einde wil maken aan de vuurhaarden. Al in april hebben we een gesprek gehad met de organisatoren en aangegeven dat een vergunning nodig is voor de vreugdevuren. De burgemeester heeft toen ook aangeboden dat ambtenaren helpen met de aanvraag. Ook heeft ze aangeboden dat de gemeente de troep na afloop wil opruimen. Alleen is er geen gebruik van gemaakt en is er geen vergunning aangevraagd.' De termijn om voor komend jaar een vergunning aan te vragen is verstreken, dus daarom is er komend jaar geen vreugdevuur in Delft.

Voor de jongeren is dit echter geen optie vanwege de hoge kosten die er met zo'n vergunning gepaard gaan. 'We moeten er een evenement van maken, dat we zelf moeten bekostigen', leggen de BrasBoys uit. 'Een feest met dranghekken, beveiliging, ehbo en alles er op en er aan. Kosten die gaan oplopen richting duizenden euro's. Dat is voor de wijken in Delft niet te doen.'

'Sterven na dood'

De Delftse jeugd krijgt bijval uit de politiek. Zo steunt Jolanda Gaal van Onafhankelijk Delft de jongeren. 'Het is kranige taal, maar ik kan het wel begrijpen. De vuren worden al tientallen jaren georganiseerd en er gaat zelden iets mis. In overleg moet het toch mogelijk zijn dat de vuren doorgaan. Want de vergunning zelf is niet zo duur, maar de overige eisen maken het niet te betalen. En dan zijn de vreugdevuren op sterven na dood.'

Burgemeester Van Bijsterveldt is niet van plan te zwichten voor de lokale politiek. 'Ik ben een van de laatste burgemeesters in de regio die de vuren nog toestaat, maar ik wil gewoon dat het veilig gebeurt. En de laatste jaren heb ik gezien dat het niet veilig is. Vorig jaar zijn er ruiten gesprongen bij een van de vuren. En dat vind ik niet kunnen. Vandaar dat we het met vergunningen willen reguleren. Dan voelen mensen zich verantwoordelijk en is er meer toezicht dat het goed gaat.'

Geen prettig idee

Toch blijven de BrasBoys hopen op een vreugdevuur aan het einde van het jaar. 'We zullen het er zeker niet bij laten zitten', schrijven ze strijdbaar. 'We strijden voor ons vuur waar niemand wat voor hoeft te bekostigen en wij alles onderling regelen. We hopen dat dit serieus wordt genomen. Wil de gemeente terug naar overal kleine brandjes waar steeds de brandweer voor moet komen in plaats van een gecontroleerd vuur op maar drie plekken in Delft. Wij zijn dan ook niet van plan om deze traditie weg te laten wegen zonder enige reden dan alleen maar angst.'

Ook Gaal vreest dat het zonder vreugdevuren onrustig kan gaan worden met oud en nieuw. 'Ik maak me daar wel zorgen over ja. Wat gebeurt er als ze boos zijn en teveel gedronken hebben? Ik vind het niet zo'n prettig idee als ze dan door de wijken lopen. Ik zeg dan ook laat ze lekker hun gang gaan en stuur af en toe iemand langs om te controleren. Ga met ze in gesprek. In overleg kunnen er vast afspraken worden gemaakt. Dat lijkt mij de beste oplossing.'

