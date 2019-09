Bollywood-ster bij HGC op zoek naar eerherstel

Harjeet Singh Tuli | Foto: Still NOS Sport

Van het arme platteland naar de wereldtitel met Jong India. Het verhaal van hockeyer Harjeet Singh Tuli klinkt als een Bollywood-film. En dat is het ook, want vorig jaar verscheen een film over zijn leven met een van de populairste acteurs in de rol van Tuli. De film heeft een happy end, maar dat geldt niet voor Tuli zelf. Hij werd uit de nationale ploeg gezet. Nu speelt hij bij HGC in Wassenaar, op zoek naar eerherstel.

Het contrast kan haast niet groter voor Tuli. Van de armoede op het Indiase platteland naar het rijke Wassenaar. De Indiër had dit nooit kunnen bedenken toen hij op zevenjarige leeftijd begon met hockeyen, een van de grootste sporten van het land. Hij moest zijn eerste hockeysticks lenen, want zijn familie had geen geld om sticks voor hem te kopen.

Tuli bleek een groot talent en werd aanvoerder van Jong India. Met die ploeg won hij in 2016 de wereldtitel. Filmmakers ontging het verhaal niet, en vorig jaar kwam de film Harjeeta uit, met de populaire Indiase zanger en acteur Ammy Virk in de rol van Tuli. 'De film ging over mijn droom om wereldkampioen te worden', vertelt Tuli tegen de NOS. 'Ik heb mijn verhaal verteld en mijn toestemming voor de film gegeven.'

Kastensysteem

Toch was niet iedereen in India blij met de film. De hockeyer werd na de première door de Indiase bond uit de selectie gezet en niet meer opgeroepen voor het nationale team. Tuli tast nog altijd in het duister waarom hij niet meer voor zijn land uit mag komen. 'Ik heb toestemming voor de film gekregen van de overheid. Maar ze hebben geen reden gegeven waarom ik uit de selectie werd gezet.'

HGC-coach Paul van Ass hoorde door zijn contacten in India van Tuli, en haalde de speler over naar Wassenaar te komen. Hij heeft wel een verklaring waarom zijn pupil niet meer bij de nationale selectie zit. 'Als deze jongens ver komen in hun sport, komt toch weer dat oude kastensysteem een beetje om de hoek kijken. Er zit ook veel jaloezie bij van oudere spelers. Ze vonden dat hij het niet verdiende ineens in de spotlights te staan.'

Tuli wil niets liever dan weer voor zijn land uitkomen. Volgens coach Van Ass gaat dit 'een enorm gevecht worden. 'Hij zal hier ongelooflijk moeten opvallen.' Toch blijft Tuli vol strijdbaar. 'In mijn hart hoop ik dat ik weer in de selectie mag. Daarom ben ik hierheen gekomen.'

