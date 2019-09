Kersverse burgemeester Weber kan meteen aan de bak in Zuidplas

De aanspreektitel verandert, de man niet: de voorheen hoogedelgestrenge provinciebestuurder Han Weber (D66) is sinds maandagavond de weledelgestrenge burgemeester van Zuidplas. Weber kreeg in het gemeentehuis van Nieuwerkerk aan den IJssel de ambtsketen omgehangen door zijn oude baas, de Commissaris van de Koning Jaap Smit.

De 52-jarige Hagenaar zet daarmee een punt achter een carrière van 21 jaar in de Zuid-Hollandse provinciepolitiek, eerst als lid van Provinciale Staten (1994-2007) en later twee periodes als gedeputeerde (2011-2019). In juli werd hij uit vijftien sollicitanten gekozen als voorkeurskandidaat voor het burgemeesterschap van Zuidplas. 'Ontzettend blij met en trots op deze benoeming!', twitterde Weber toen de minister begin september die voorkeur volgde en zijn benoeming aankondigde. 'Erg veel zin om aan de slag te gaan.'

Vlak voordat zijn tijd als provinciebestuurder er op zat trad Weber in mei af omdat zijn ambtenaren een rapport over een groot warmteproject hadden achtergehouden. Een van de eerste dossiers waarmee hij in Zuidplas te maken krijgt is een rekenfout van gemeenteambtenaren. Daardoor blijkt een positief saldo van ruim één miljoen euro in feite een gat van een miljoen te zijn. De gemeenteraad wijdt daar dinsdagavond een spoeddebat aan, onder leiding van de kersverse burgemeester Weber.